L’écrivain Moon Knight participera au nouvel univers DC

Les PDG de DC Studios, James Gunn et Pierre Safran Ils continuent de lancer la production des prochains films et séries DC, confirmant que leur équipe créative aura le scénariste Jérémy Slaterqui a travaillé sur la série acclamée de merveille »chevalier de la lune ».

Après l’annonce des prochaines productions de DC Studios, Gunn a confirmé qu’ils travailleront avec un groupe d’écrivains qui l’aideront à construire toute la prochaine histoire des films, jeux vidéo et séries, y compris l’écrivain de DC Comics, Tom Kinget le scénariste de »Moon Knight » de Disney+.

« Tom King a été mon partenaire à travers tout cela », a déclaré Gunn. » Alors moi, lui, Christal Henry, qui a travaillé sur » Watchmen » et qui fait » Waller », Christina Hodson, qui a écrit » The Flash ». Drew Goddard, que vous connaissez probablement. Jeremy Slater, qui vient de faire »Moon Knight ». C’est avec ce groupe de personnes que nous avons mis tout cela ensemble. »

» Moon Knight » est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures séries que Marvel Studios ait publiées, mettant en évidence sa grande histoire et ses personnages. Cependant, Slater a travaillé avant d’adapter d’autres histoires de bandes dessinées, étant le scénariste en chef et co-créateur de la série Netflix » The Umbrella Academy », qui se terminera bientôt avec sa quatrième saison.

À l’heure actuelle, il y a des rumeurs selon lesquelles »Moon Knight » aura peut-être une deuxième saison, bien que rien n’ait été confirmé pour le moment. Même ainsi, le président de Marvel Studios, Kévin Feigea assuré que le personnage apparaîtra dans les futures productions de l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

La série a joué oscar isaac, jouant Steven Grant et sa personnalité alternative, Marc Spector. L’acteur a précédemment déclaré qu’il avait eu des discussions spécifiques avec Marvel, bien qu’il n’ait pas confirmé quels étaient les plans de Marvel pour Moon Knight.

Ailleurs, Gunn et Safran se retrouvent dans la vaste tâche d’adapter un nouvel univers DC. Le premier chapitre intitulé »God and Monsters », commencera avec le film »Superman: Legacy », pour sortir plus tard »Swamp Thing », »Supergirl » et »The Brave and The Bold » , film mettant en vedette Batman et Robin.

Pour les productions télévisuelles, DC Studios lancera une série axée sur Green Lantern intitulée « Lanterns », une série de héros Booster Gold, une émission d’Amanda Waller mettant en vedette Viola Davis, « Creature Commandos » et « Paradise Lost ». ‘.

»Moon Knight » a sa première saison disponible sur la plateforme Disney+.