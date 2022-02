5 fois Euphoria Cast a demandé à Sam Levinson de changer de scènes de nu

La série à succès de HBO « Euphoria » a souvent été saluée pour sa vision non censurée de la toxicomanie, de la santé mentale et de la sexualité.

Cependant, parmi l’amour répandu que de nombreux fans ont pour la série, de nombreux téléspectateurs ont un problème avec la quantité excessive de nudité que le créateur et écrivain de la série, Sam Levison, incorpore dans chaque épisode.

De nombreux fans ont l’impression que les scènes de nudité dans « Euphoria » sont inutiles et qu’elles n’ajoutent rien aux intrigues des personnages.

Les critiques ne sont pas seulement venues des fans non plus, de nombreux protagonistes de la série ont partagé dans des interviews qu’ils ont dû demander personnellement à Levinson de modifier leurs scènes de nudité parce qu’ils se sentaient mal à l’aise.

Alors que chaque membre de la distribution a félicité Levinson pour avoir adapté son scénario à ses limites, les fans se sont demandé pourquoi l’écrivain avait inclus ces scènes apparemment inutiles en premier lieu.

Voici 5 fois où le casting d’Euphoria a dû demander à Sam Levinson de changer des scènes de nu parce qu’elles étaient inconfortables.

1. Minka Kelly a demandé à Sam Levinson de couper sa scène parce qu’elle se sentait « mal à l’aise » d’être nue.

Minka Kelly, qui fait partie des nouveaux acteurs de la saison 2, joue la riche maman d’un enfant que le personnage d’Alexa Demie, Maddy, garde.

Dans une interview avec Vanity Fair, Kelly a révélé que son personnage, Samantha, devait avoir une scène de nu lors de sa toute première rencontre à l’écran avec Maddy. Cependant, elle a dit à Levinson qu’elle préférerait de loin garder ses vêtements à la place.

Dans le deuxième épisode de la saison 2, Samantha demande à Maddy de décompresser sa robe après son retour d’une soirée. Selon Kelly, L:evinson avait voulu que cette scène soit plus révélatrice qu’elle ne l’a finalement été.

« [Sam Levinson] J’ai pensé que ce serait plus intéressant si ma robe tombait par terre », a déclaré Kelly. « C’était mon premier jour en tant qu’invitée dans cette nouvelle émission, et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise d’être là nue. »

Kelly a poursuivi en disant que dès qu’elle a exprimé son malaise, Levinson était extrêmement disposée à modifier la scène.

« J’ai dit: » J’adorerais faire cette scène, mais je pense que nous pouvons garder ma robe « », a poursuivi Kelly. « Il était comme, ‘D’accord!’ Il n’a même pas hésité. Et il a tourné une belle scène et a obtenu exactement ce qu’il voulait. »

2. Sydney Sweeney ne pensait pas que son personnage devait être torse nu tout le temps.

Sydney Sweeney, qui joue Cassie dans la série, a récemment expliqué ce qu’elle ressent lorsque son personnage est constamment nu à l’écran, affirmant même que les critiques ont souvent négligé Cassie en raison de la fréquence à laquelle elle était nue lors de la première saison.

Dans une interview avec The Independent, Sweeney parle d’un moment précis où elle a repoussé une scène dans laquelle Levinson voulait que Cassie se déshabille.

« Il y a des moments où Cassie était censée être torse nu et je disais à Sam : ‘Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire ici.’ Il était comme, ‘OK, nous n’en avons pas besoin' », a déclaré Sweeney.

« Je n’ai jamais eu l’impression que Sam me l’avait imposé ou qu’il essayait d’intégrer une scène de nu dans une émission de HBO. Quand je ne voulais pas le faire, il ne m’y a pas obligé. »

3. Martha Kelly a révélé qu’elle avait eu le « cœur brisé » en lisant le scénario pour la première fois.

Martha Kelly, qui joue le trafiquant de drogue nonchalant Laurie, a déclaré à Variety qu’elle avait ressenti une certaine sensation lorsqu’elle avait lu une scène qui devait se produire entre son personnage et Rue, interprétée par Zendaya.

« Il y a cette scène où Rue entre dans la baignoire, et Laurie lui injecte de la morphine – et dans le scénario, c’est encore plus effrayant, parce que Laurie l’aide à se déshabiller et à entrer dans la baignoire, et ça se rapproche de cette vibe grossière de pédophilie . Au début, je me disais simplement : « Je ne peux pas faire ça. » »

Cependant, Kelly a déclaré qu’après avoir rencontré Levinson et parlé de la scène avec lui, elle a finalement décidé de ne pas lui demander de la modifier.

« J’ai parlé avec lui et j’ai décidé de ne pas lui demander de changer quoi que ce soit, parce que j’ai le sentiment très fort que je suis plus un comédien qu’un acteur, donc je ne dirais jamais à un écrivain ou à un réalisateur s’ils pouvaient changer quelque chose pour moi parce que Je me sens tellement chanceux d’avoir été invité en premier lieu. »

Kelly a poursuivi en disant qu’elle ne voulait pas « s’immiscer dans mon propre inconfort égocentrique ». Elle était heureuse quand Levinson lui a dit que la scène serait filmée légèrement floue, ajoutant « que certaines choses ont été modifiées à cause de cette pause que nous avons prise dans le tournage en raison de la pandémie ».

4. Alexa Demie a dit que la nudité dans la série était « difficile » pour elle.

Alexa Demie, qui interprète Maddy, la préférée des fans de la série, s’est ouverte à Vogue en 2019 lors de la sortie de la première saison, partageant le fait que lire les scènes de nudité dans le scénario avait été difficile pour elle.

« Quand j’ai lu le scénario, j’étais comme si tout avait du sens et je veux le faire », a déclaré Demie. « La nudité était – c’était difficile pour moi parce que je suis, vous savez, je ne suis pas vraiment… Je ne suis pas à l’aise comme ça publiquement. »

« Alors c’était dur pour moi. Mais comme je l’ai dit, ça m’a définitivement sorti de ma zone de confort, et après l’avoir fait, je l’ai regardé et c’est juste… ce n’est pas si grave. »

5. Chloe Cherry était censée être nue dans la première scène qu’elle a tournée.

Chloe Cherry, qui joue la nouvelle venue Faye, une toxicomane qui a vécu avec Fezco (joué par Angus Cloud) et Ashtray (joué par Javon Walton.)

Dans une interview avec le Daily Beast, Cherry a révélé qu’elle avait été jetée dans une première scène très intense, où son personnage, couvert de sang, devait être poussé à travers un évent par son petit ami à l’écran.

Elle poursuit en expliquant que Levinson avait voulu que le personnage de Cherry soit nu pendant la débâcle.

« Nous nous sommes juste rencontrés et nous avons dit : ‘Hé, comment vas-tu ?’ puis a tourné la scène », a-t-elle déclaré. « Cela aurait probablement été plus confortable si nous avions eu un peu plus de temps pour nous connaître. Sam voulait faire la scène avec moi complètement nu. »

Alors que Cherry elle-même n’a exprimé aucun inconfort à Levinson, son co-vedette Tyler Chase (qui joue Custer) a pris la parole en disant à Levinson, « C’est beaucoup », selon Cherry.

« Ils ont décidé de ne pas le faire. Mais j’étais couvert de faux sang et je me sentais tellement bien d’être sur le plateau. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.