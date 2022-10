Brad Pitt et Emily Ratajkowski : la romance est-elle réelle ?

CÉLÉBRITÉS

Avec des différends juridiques avec Angelina Jolie en cours, l’acteur a peut-être trouvé l’amour avec le mannequin de 31 ans. Connaissez toutes les rumeurs sur cette relation scandaleuse !

© GettyBrad Pitt et Emily Ratajkowski seraient en couple.

Depuis que Brad Pitt ont confirmé leur séparation avec Angelina Joliel’acteur est devenu le célibataire le plus éligible de Hollywood. En ce sens, des rumeurs ont émergé sur différentes relations et prétendues aventures amoureuses dans lesquelles l’interprète acclamé aurait été mêlé. Cette semaine, le tour a été Emily Ratajkowskile mannequin de 31 ans qui aurait pu conquérir le cœur du protagoniste de Train à grande vitesse.

A 58 ans, l’acteur traverse un grand présent de travail. Après la sortie de La cité perdue Oui Train à grande vitesseBrad Pitt se prépare pour l’imposante première de Babylone, le film écrit et réalisé par Damien Chazelle, avec également Margot Robbie et Tobey Maguire. Mais tous ces projets professionnels laissent encore place à l’amour. De cette façon, les rumeurs selon lesquelles quelque chose d’autre se passe entre ce duo particulier ne cessent de croître.

Selon une source People, l’interprète et mannequin «ils passent beaucoup de temps ensembleoui ». Cependant, ils ont ajouté que «ses amis ne savent pas si c’est sérieux » Parce qu’ils « ils ne semblent pas sortir officiellement ensemble”. Bien que leurs représentants aient refusé de parler de cette éventuelle idylle, tout indiquerait qu’ils tentent de cacher une potentielle relation entre Brad Pitt et Emily Ratajkowski qui pourrait faire polémique pour beaucoup.

Est-ce que l’actrice et femme d’affaires, selon Page Six, lui a demandé plus tôt ce mois-ci divorcer devant la Cour suprême de Manhattan. Après quatre ans de romance avec le producteur de films Sebastian Bear-McClard, le couple a mis fin à leur relation en juin de cette année. Après avoir eu leur premier fils, Sylvester Apollo Bear, en 2021, ils se concentrent désormais sur l’achèvement du processus en bons termes.

Quant à la vie amoureuse de Brad Pitt, une source de People a assuré que l’acteur est «vivre sa meilleure vie malgré les différends juridiques en cours avec son ex Angelina Jolie”. De cette façon, il a insisté : «Brad dîne avec ses plus jeunes enfants quand ils sont tous à Los Angeles puisque les plus âgés sont plus âgés, ils ont leur propre vie et leurs amis. Brad a toujours une assez bonne relation avec eux”.

