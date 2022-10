"Partager les expériences de nos patients allège notre charge": Andrea Martínez Crowther, directrice de Birdwatching

Lena (Bea Aaronson) est une universitaire atteinte de la maladie d’Alzheimer. Conscient qu’il va perdre la mémoire, il demande à un cinéaste d’enregistrer sa détérioration en guise de témoignage. Sous cette prémisse, Andrea Martínez Crowther développe un faux documentaire qui peut être perçu comme un documentaire en raison de la véracité de ce qui est montré.

Dans une certaine mesure, c’est vrai. La réalisatrice a eu sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer et a une idée parfaite de ce que signifie être avec une personne dans cet état jusqu’à la fin de ses jours. Il voulait transférer cette expérience personnelle dans une fiction qui motive la réflexion sur divers sujets, tels que la maladie, la vieillesse et l’amour.

Dans Spoiler, nous discutons avec le réalisateur d’un film qui peut être interprété comme un geste d’amour et de réconciliation avec nos aînés, ou une leçon d’affection et de patience à l’approche de leur déclin.

Entretien avec Andrea Martínez Crowther, réalisatrice et scénariste de observation des oiseaux

Nous sortons de la pandémie, une période qui a mis beaucoup de choses à l’épreuve. L’un d’eux était la patience, surtout pour ceux d’entre nous qui vivaient ou qui vivaient avec une personne malade. L’observation des oiseaux nous donne une leçon pour nous interroger sur notre impatience et notre désespoir face à un être qui se détériore.

Le film vise à trouver la beauté dans la vie de tous les jours, dans ce qui nous entoure. Lena est une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer qui est capable de trouver des détails de la vie dans une toile d’araignée, par exemple. Ces bagatelles apparentes sont des constructions poétiques pour quelqu’un dans sa condition. C’est pourquoi j’ai voulu que le film soit visuellement une sorte de poème pour le personnage de Lena, un personnage basé sur ma mère, qui a vécu avec la maladie d’Alzheimer dans la dernière ligne droite de sa vie.

Pour observation des oiseaux Je voulais prendre la photo. J’ai pris la responsabilité de la caméra parce que j’étais vraiment proche du sujet que je racontais et parce que je voulais embrasser ma mère dans cette perspective narrative. Je le dis du point de vue de Lena parce que c’est elle qui a la capacité de trouver la beauté là où il semble n’y en avoir aucune.

Vivre avec un malade d’Alzheimer, être conscient de sa prise en charge, c’est déchirant. J’en ai fait l’expérience avec ma mère. J’ai perdu patience un nombre incalculable de fois, c’était très douloureux. Pourtant, dans le cadre de cette douleur, il y avait de belles choses. Ce fut un apprentissage difficile, mais j’ai finalement compris que dans un scénario terrible, de beaux moments surgissent qui vous amènent à vous demander comment profiter et valoriser le peu de temps qu’il reste à la personne que vous aimez.

La clé est de penser dans le « d’ici à ce qui se passe ». Aussi proche que le résultat se sent ou prédit, il n’y a pas de temps exact pour attendre cette date avec précision. C’est pourquoi le mieux est de profiter du reste du voyage avec cette personne que vous avez aimée dans son état lucide et conscient. Pourquoi ne pas l’aimer quand sa mémoire a disparu ou qu’il ne peut pas se débrouiller seul ? C’est là qu’intervient la patience.

observation des oiseaux Cela a été un processus de cinq films pour vous : la véritable histoire avec votre mère, l’écriture du scénario, le tournage, le montage et le visionnage en tant que spectateur. Comment vous sentez-vous émotionnellement après tout ce voyage ?

Quand j’ai écrit le scénario, je traversais une période de grande douleur. J’étais vraiment anéantie car tous les sentiments de mélancolie, de culpabilité, de colère, de remords, étaient à la surface. Je n’avais plus la tête à rien d’autre, alors j’ai commencé à écrire. À ma grande surprise, l’écriture m’a permis de couler pour extérioriser tout ce qui me consumait à l’intérieur. La douleur que j’ai apportée était si grande qu’elle est sortie soudainement.

La complexité est venue plus tard au moment de monter le projet. Ça n’a pas été facile. Comme tout autre film, il a fallu briser la pierre pour le faire. Il nous a fallu beaucoup de temps pour obtenir tous les supports, mais cela en valait la peine. Au final j’avais une équipe extraordinaire qui s’harmonisait à merveille. Pendant le tournage, j’ai vécu une catharsis parce qu’il y avait des différences logiques sur certaines scènes ou certains dialogues. Il y a eu des moments où j’ai remarqué des situations que je pensais transcendées ou auxquelles je n’avais pas prêté attention.

Le montage était trop complexe pour moi émotionnellement, pas cinématographiquement. Après avoir fait un premier montage, le matériel me montre Jerry Marette, qui joue Henrik dans le film. Jerry était mon partenaire dans la vraie vie. Il est décédé un an après avoir terminé le film. Il est mort subitement, d’un instant à l’autre. Avec la perte de ma mère, son départ a été terrible pour moi.

Il m’a fallu un certain temps pour traiter ces pertes, pour comprendre qu’elles étaient parties. Cependant, dès que j’ai vu le film prêt à être projeté, j’ai réalisé à quel point il était beau personnellement. Plus qu’un projet de film, observation des oiseaux c’est devenu un acte et un témoignage d’amour pour ma vie. Les gens verront l’histoire d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer et j’y ai vu deux grands amours de mon existence à l’abri pour toujours.

Le film rend visible les personnes âgées dans un état de maladie et de détérioration, c’est-à-dire un scénario qui terrifie une grande partie de la société.

J’ai une fascination particulière pour les histoires des personnes âgées, j’aime leur prêter attention. Cette étape de la vie est complexe du fait de la conjonction de situations terribles avec et autour de la vieillesse. En revanche, vieillir, c’est prendre conscience que vous avez vécu, que vous avez des expériences à raconter, que votre perception change complètement. Approcher de la vieillesse, c’est en perdre la peur. Ou du moins c’est ce que j’essaie de faire avec mes films.

Dans le cas de observation des oiseaux il y a une intention claire d’accepter ce qui vient, de l’assimiler. Lena reçoit un diagnostic de maladie d’Alzheimer, elle sait que la situation va s’aggraver et qu’il n’y a aucun moyen de changer ce destin. La question est alors de savoir quoi en faire. Ce que Lena décide de faire, c’est de l’accepter, de le partager et de le ressentir jusqu’à ce que sa mémoire le lui permette.

Que se passe-t-il dans la vraie vie ? J’avais une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, ce qui impliquait un crash imminent contre ma stabilité à tous points de vue. Mais la même chose se produit avec les familles qui ont un malade à la maison, encore plus s’il s’agit d’une personne âgée. C’est pourquoi j’ai, à travers Lena, voulu partager ce qui est vécu dans ces circonstances. Je crois que partager les expériences de nos malades et personnes âgées nous permet d’alléger la charge émotionnelle, en plus de réaliser que nous sommes nombreux à vivre cette situation. Je considère que c’est un geste de se sentir accompagné, de ne pas savoir que l’on est seul.

Loin d’une banale romantisation, le film est un acte d’amour. Mais aimer à ce point de penser et d’approcher l’autre sans jugement, ce qui dans ce cas implique aussi la maladie, a de la douleur derrière. Comment avez-vous transcendé cette réalité à votre faux documentaire pour lui donner cette touche d’amour ?

L’amour doit être authentique, sincère. Il en va de même avec la douleur. La différence est dans l’honnêteté. Nous avons du mal à être honnête avec nous-mêmes quand nous aimons. Nous avons toutes sortes de peurs qui nous obligent à ne pas explorer ce que nous ressentons, ou à réprimer ce que nous voulons manifester. On le fait aussi avec d’autres. Parfois, nous façonnons leurs sentiments ou posons des mais pour ne pas les accepter tels qu’ils sont, nous empêchant d’apprécier leurs plus beaux côtés.

Dans mon cas, la maladie et la mort de ma mère m’ont amené à cette compréhension de l’amour, c’est-à-dire que j’ai dû faire face à une double perte avec elle. Le premier était Alzheimer. C’était une autre personne que j’ai rencontrée, mais c’était toujours ma mère. Puis vint sa mort, il n’allait pas revenir. Que fait-on de ce qui reste ? le transformer. J’ai choisi l’amour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂