La CW commande officiellement le pilote de Gotham Knights

Gotham Knights a été annoncé comme étant en développement à la fin de 2021, et maintenant The CW a avancé avec une commande pilote.

Bien que la vente potentielle de The CW ait causé un certain malaise récemment, le réseau a avancé avec le feu vert de nouveaux programmes, y compris le Surnaturel et Marcheur préquelles, et la liste comprend également une commande pilote pour Chevaliers de Gotham, selon The Hollywood Reporter. La série vient des producteurs de Batwoman et voit The CW poursuivre sa tradition d’ajouter de nouvelles émissions DC à sa programmation chaque année. Avec beaucoup de leurs actuels Arrowverse les émissions basées sur DC semblent toucher à leur fin, Chevaliers de Gotham sera probablement l’une des séries qui renforcera à nouveau leur contenu DC.

Cela fait trois mois que The CW a annoncé qu’ils développeraient un Chevaliers de Gotham série, et la commande officielle du pilote semble suggérer que quoi qu’il arrive avec la position volatile signalée de The CW elle-même, si le réseau est vendu à un nouveau propriétaire, il reprendra de nombreuses séries potentielles à différents stades de production. Il existe un certain nombre de Arrowverse alun impliqué dans le pilote de l’émission, comme Greg Berlanti, ainsi que le Batwoman équipe de Chad Fiveash, James Stoteraux et Natalie Abrams, ce qui signifie que la série devrait repartir avec certaines des mêmes normes que les autres séries DC sur The CW.

Lorsque l’annonce initiale a été faite concernant le développement d’un Chevaliers de Gotham série, il a été révélé que la série tournerait autour du «fils adoptif rebelle de Bruce Wayne alors qu’il s’associe aux enfants des méchants de Batman lorsqu’ils sont accusés du meurtre du chevalier noir. L’équipe doit s’unir pour laver son nom tout en devenant les nouveaux protecteurs de Gotham. Une chose qui a été précisée est que la série peut provenir de la Batwoman équipe, mais cela n’agira pas comme un spin-off mais sera un drame qui est un projet DC autonome.

Gotham Knights sera une autre série basée dans une ville de Gotham non centrée sur Batman







Pendant que Warner Bros. sort Le Batman le mois prochain et a des plans pour deux émissions dérivées et le Fille chauve-souris film en direction de HBO Max, The CW est lié à la plupart des émissions basées sur Gotham sans le Dark Knight grâce à Warner Bros. préférant le garder pour le grand écran et leur sortie HBO Max. La vraie question est, y aura-t-il de la place pour autant de séries sans rapport, toutes basées sur le même territoire ?

Bien que The CW ait consacré beaucoup d'efforts à Crise sur des terres infinies pour réunir la majorité de leurs spectacles dans un seul monde, l'ajout récent de Fille des étoiles et le prochain Noémie a déjà commencé à défaire ce genre d'approche de l'univers partagé en les installant sur différentes Terres. Avec l'ajout de deux émissions non connectées basées sur Gotham à la liste, il semblerait que l'avenir de la sortie DC de The CW soit vraiment chacun pour soi. Bien qu'il n'y ait pas encore de détails sur le casting, il ne faudra sûrement pas longtemps avant que ce type d'informations ne commence à être révélé.





