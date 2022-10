Argentine, 1985 et sorties Prime Video en octobre 2022

in

Un nouveau mois est sur le point de commencer et Première vidéo en profitera pour renouveler le contenu de son catalogue. En ce sens, la plate-forme de diffusion en continu vous accueillera nouvelles séries et films des originaux du service d’abonnement, ainsi que des productions sorties en salles il y a quelques mois. Si vous préférez profiter d’une bonne fiction dans le confort de votre foyer, cette liste sera idéale pour vous.

Parmi les premières les plus remarquables d’octobre, se distingue Argentine, 1985, le film réalisé par Santiago Mitre et mettant en vedette Ricardo Darín et Peter Lanzani qui sort en salles pour captiver les téléspectateurs. Cependant, très bientôt, il sortira en streaming pour tous ceux qui veulent profiter d’une proposition intéressante. Il y aura aussi des hits comme Le poids du talent Soit Cyrano. Découvrez toutes les versions ci-dessous!

+ Films à venir sur Prime Video en octobre 2022

-Le son de 007

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Suivez les six décennies d’histoire de la musique de James Bond, passez derrière l’objectif de l’une des plus grandes franchises cinématographiques et de la chanson thème emblématique de 007.

– Mouton

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Un jeune botaniste s’installe dans une petite ville du désert pour étudier une espèce végétale envahissante. Cependant, elle doit se battre pour sa survie lorsqu’elle est kidnappée par un trafiquant de drogue après que son avion ultra-léger s’est écrasé dans le désert.

– Fous

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa jeune sœur (Anne) et atterrir dans un endroit inconnu : la lune. Anne a été kidnappée par le maléfique Moon Man. Peter va vivre une aventure fantastique, pleine de défis et d’excitation.

– je vais passer un bon moment

Date de sortie: 14 octobre

Terrain: Film réalisé par David Serrano et avec Raúl Arévalo, Karla Souza et Dani Rovira. Situé entre les années 80 et le présent, où deux amis amoureux depuis l’enfance ont l’opportunité de réaliser leur amour impossible dans le présent.

-Cyrano

Date de sortie: 14 octobre

Synopsis : Drame romantique et musical, réalisé par Joe Wright (Pride and Prejudice). Le parolier Cyrano de Bergerac aide Christian, qui tente de conquérir la belle Roxanne par des lettres d’amour.

– Argentine, 1985

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Réalisé par Santiago Mitre et avec Ricardo Darín, Peter Lanzani et Alejandra Flechner. Inspiré de l’histoire vraie de Julio Strassera et de son équipe juridique qui ont combattu, sous la menace constante, contre la dictature militaire argentine la plus sanglante.

– Désespéré

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Amy Carr reçoit un appel avec de terribles nouvelles. Après une fusillade à l’école de votre fils, la police est à la recherche du tireur actif, et il y a une chance que votre fils soit impliqué. Accablée par la nouvelle, Amy doit traverser la forêt pour sauver son fils.

– Le poids du talent

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Nicolas joue son propre rôle dans cette comédie d’action. Cage est obligé d’assister à la fête d’anniversaire d’un superfan milliardaire excentrique, mais tout bascule lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA et doit saisir l’occasion pour sauver sa vie et celle de ses proches.

– Le Nord au-dessus du vide

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Réalisé par Alejandra Márquez Abella, El Norte Sobre El Vacío met en scène Don Reynaldo, un éleveur et chasseur confronté à l’insécurité du nord du Mexique actuel. Votre patrimoine est menacé et votre relation avec votre famille en sera affectée.

+ Séries à venir sur Prime Video en octobre 2022

– Sale envie

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Comédie noire avec Carolina Cuervo, Ana María Orozco, Cecilia Navia et Yeimy Vargas, qui incarnent quatre grands amis qui finissent par se dire la vérité en face lors de ce qui était à l’origine un dîner de fête.

– Catherine, dite Birdy

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Nouvelle série avec Bella Ramsey et Andrew Scott. Histoire se déroulant à l’époque médiévale, suit les aventures de Birdy, qui tente d’empêcher son mariage. Votre imagination sera votre alliée pour atteindre votre indépendance à tout prix.

– La périphérie : connexion avec le futur

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Science-fiction, action et aventure. Inspiré du livre homonyme écrit par William Gibson. Avec Chloé Grace Moretz. Flynne Fisher une fille intelligente et ambitieuse, se sent condamnée à ne pas avoir d’avenir, elle va bientôt découvrir que ce n’est pas le cas… l’avenir est sur le point de frapper à sa porte.

– L’heure du diable

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Lucy se réveille à 3 h 33 chaque nuit : l’heure du diable. Son nom est lié à des événements inexpliqués, les réponses qu’il cherchait depuis si longtemps arriveront enfin dans sa vie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂