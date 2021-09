Les enfants de Josh Homme déposent une ordonnance d’interdiction à son encontre

Le musicien et producteur de disques Josh Homme, connu principalement pour être le fondateur du groupe de rock alternatif « Queens of the Stone Age », fait face à de fortes accusations portées par ses enfants, qui ont déposé une demande d’ordonnance d’interdiction avant l’accusation de violences conjugales. .

Selon des documents obtenus par TMZ, Orrin, 10 ans, et Wolf, 5 ans, sont terrifiés à l’idée que Homme les attaque. Le fils aîné évoque même un incident au cours duquel son père l’a pris par les parties génitales, alors il se serait adressé à sa mère, la chanteuse du groupe The Distillers, Brody Dalle, pour obtenir une protection juridique.

Les documents révélés indiquent également un comportement violent de la part de Josh Homme, qui selon Orrin l’aurait frappé à la tête, jeté des objets ou tordu les oreilles, en plus de recevoir des injures de la part de son père ou de proférer des menaces de mort contre le sentimental de Dalle. partenaire.

Susan Wiesner, avocate de la défense de Josh Homme, souligne que Brody Dalle a déjà fait des allégations similaires dans le passé, qu’il a qualifiées de « fausses » et que les services de protection de l’enfance et les juges en charge de l’affaire ont refusé de prendre des mesures. contre eux.

Ce n’est pas la première fois que Josh Homme est accusé d’actes de violence contre sa famille. Après son divorce en 2019, Brody Dalle a levé une ordonnance restrictive contre le musicien, notant qu’il était venu chez lui et l’avait frappé à la tête.

Cependant, Homme engagerait également une action en justice contre son ex-femme. Selon le musicien, Dalle apparaîtrait à certains événements où il serait présent avec l’intention d’activer une « violation » de l’ordonnance de non-communication. Josh Homme n’a pas publié de commentaire sur ces nouvelles allégations.