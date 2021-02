"Borderlands"-La version cinématographique grandit: Jamie Lee Curtis est là

Le casting du film « Borderlands » d’Eli Roth ne cesse de grandir: après Cate Blanchett et Kevin Hart, Jamie Lee Curtis fait désormais partie de l’adaptation du jeu vidéo. Qui elle jouera est également connu.

Comme Lionsgate l’a annoncé (via IGN) lundi, Jamie Lee Curtis se glisse dans le rôle du Dr. Patricia Tannis. Pour le réalisateur Eli Roth, c’est un rêve devenu réalité: « Travailler avec l’emblématique Jamie Lee Curtis a été un de mes rêves de toute une vie et je suis ravi que vous mettiez votre humour, votre chaleur et votre éclat dans le rôle de Tannis », alors Roth.

Retrouvailles avec une ancienne figurine « Borderlands »

Bien sûr, Tannis n’est pas étrangère aux fans des jeux « Borderlands », car elle est un personnage non jouable (NPC en abrégé) depuis la première partie de 2009. Surtout dans la dernière troisième partie, parue l’année dernière, Tannis reprend un rôle important.

Il y a encore trop d’inconnues

On sait peu de choses sur l’histoire du film « Borderlands ». Nous savons seulement qu’il est basé sur la série de jeux et se déroule sur la planète fictive Pandora. À quelle heure n’est pas clair. Il est certain que Cate Blanchett sera considérée comme Siren Lilith, l’un des personnages jouables du premier jeu. Cependant, la sirène avait environ 20 ans à l’époque, Cate Blanchett est nettement plus âgée. Il est donc tout à fait possible que l’histoire se déroule après « Borderlands 3 ». Comment Kevin Hart s’intègre alors que Roland reste à voir.