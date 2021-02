Phasmophobie: éviter les visites – Que faire lorsque les fantômes attaquent? – Guide (solution)

Le jeu d’horreur de survie indépendant Phasmophobie de Jeux cinétiques devient de plus en plus populaire chaque semaine. Le titre effrayant envoie les joueurs dans un bâtiment maudit dans lequel il est nécessaire de savoir où se trouve une apparition fantomatique et de quelle créature il s’agit exactement. Il n’y a qu’une seule capture gigantesque, car les fantômes de « Phasmophobia » ne sont pas particulièrement enthousiasmés par votre présence.

Donc, il ne faut généralement pas longtemps avant que le terrifiant devienne La chasse aux fantômes très rapidement se battre pour survivre, car une fois qu’une telle créature part à la chasse, le plaisir de nombreux débutants s’évapore très rapidement. Mais comment éviter les visites en « Phasmophobie » et comment vous assurer de rester en vie? Nous répondons à ces questions dans ce court Guider.

Phasmophobie: Préparez-vous à la chasse aux fantômes – Guide

Tout d’abord, il faut dire que dans la phasmophobie, vous n’avez pas à vous inquiéter dès le début qu’un esprit haineux vous traquera. Les cinq premières minutes du jeu sont sans danger pour vous, car l’être reste inactif pendant cette période, ou son effroi est réduit au minimum. dans le Van En face du bâtiment, vous trouverez une horloge numérique qui vous indique combien des cinq minutes originales vous sont encore disponibles.

Pour minimiser le risque que le fantôme vous attaque après les cinq minutes mentionnées, vous pouvez faire quelques Faire des préparatifs. Il est donc parfaitement logique de s’assurer que la valeur de votre santé mentale reste bien en place. Plus une mission dure longtemps et plus vous restez dans l’obscurité, plus le risque Valeur de santé mentale les puits. S’il est bien en dessous ou même à zéro, l’apparence vous traquera préférentiellement.

© Jeux cinétiques

Dem Baisse de la santé mentale vous pouvez contrer cela en utilisant Torches, bougies, bâtons lumineux et objets similaires toujours pour un environnement lumineux se soucie. Au mieux, vous êtes rarement complètement seul et utilise des objets comme le thermomètre, le sel, le détecteur de mouvement ou le microphone parabolique pour savoir où se trouve l’esprit et s’il s’approche de vous.

Vous pouvez également consulter une mission Acheter des pilulesqui restaurera votre valeur de santé mentale de 40%. Surtout avec les grands bâtiments tels que l’asile et l’école, il est fortement recommandé d’avoir un tel médicament avec vous.

Si vous savez déjà où Salle de l’esprit tu peux en trouver deux ici Crucifix mis en place qui bannit le fantôme dès qu’il passe en mode chasse. Mais cela ne fonctionne vraiment que si la créature ne vous chasse pas encore, sinon le crucifix est malheureusement à 100% inutile.

Phasmophobie: que faire lorsque l’esprit vous poursuit? – Solution

Si toutes les mesures de précaution ont été inutiles et que l’esprit veut toujours vous hanter, vous le remarquerez lors d’événements surnaturels, tels que le scintillement de la lampe de poche, les ombres rampantes ou l’apparence elle-même qui apparaît soudainement en vous. Une fois que vous êtes chassé, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais si vous restez calme et ne paniquez pas, vous avez encore quelques options.

D’une part, vous pouvez essayer de quitter le bâtiment et de retourner à la camionnette, car en plein air l’être ne peut ni te poursuivre ni te tuer. Cependant, comme il existe des bâtiments dont les sorties sont souvent éloignées et que la porte d’entrée est généralement verrouillée pendant la visite, ce n’est pas forcément le meilleur plan.

© Jeux cinétiques

Ceux qui parviennent à sortir de la vue de l’esprit devraient envisager se cacher dans un placard ou un casier. Assurez-vous d’éteindre la lampe de poche et assurez-vous que le fantôme ne vous a pas regardé vous cacher. La plupart des fantômes arrêtent de courir après ne pas vous avoir vu depuis un moment. Mais pas tout.

Ceux qui ne peuvent pas s’échapper ou se cacher devraient Bâtons d’encens Se replier sur. Les bâtons d’encens brûlent pendant 90 secondes et empêchent le fantôme de s’approcher trop près. Vous avez donc le temps de vous enfuir, de retourner chez vos camarades, de vous cacher ou d’envisager une autre option. N’oubliez pas que vous êtes un Plus léger nécessaire pour allumer les bâtons d’encens.

Venez tous Trucs, astuces et plans trop tard et le fantôme vous rattrape, vous perdez tous vos objets et devez les racheter avant la prochaine mission. À l’exception de l’équipement standard, bien sûr. Par conséquent, il n’est pas faux d’abandonner une mission si elle dure depuis trop longtemps et que le risque est très élevé de ne pas survivre à la colère de l’esprit.