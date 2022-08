Partner Track Épisode 11 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

De nombreuses personnes de différentes parties du monde s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track. Après avoir regardé les 10 épisodes précédents, les fans sont curieux de savoir quand le prochain épisode de cette série sortira. Pour connaître tous ces détails, ses fans recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track. Si vous souhaitez connaître d’autres informations sur la série, suivez simplement cet article jusqu’à la fin et vous découvrirez ici la liste des épisodes, les détails de la distribution et où regarder cette série.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique juridique américaine en streaming développée par Georgia Lee. Cette série est basée sur le roman de 2013 d’Helen Wan, The Partner Track. Il a été publié pour la première fois le 26 août 2022 et après la sortie, cette série a réussi à obtenir beaucoup de renommée et de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays \.

L’histoire de cette série suit Ingrid Yun, une jeune avocate idéaliste, aux prises avec sa boussole morale et ses passions alors qu’elle se bat pour gravir les échelons d’un cabinet d’avocats d’élite à New York. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track. Alors sachons-le.

Partner Track Épisode 11 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track. Dans la saison 1, il n’y a que 10 épisodes et tous sont sortis le 26 août 2022. Si vous n’avez pas regardé ces épisodes maintenant, allez-y d’abord. Pour le prochain épisode de cette série, vous devrez attendre sa prochaine saison. S’il y aura une mise à jour de cette série, nous vous en informerons ici sur cette page.

Où diffuser le suivi des partenaires ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de la série. Vous pouvez accéder à tout épisode qui a été publié jusqu’à présent à tout moment. Comme nous savons qu’il s’agit d’une plateforme payante et que vous devrez d’abord acheter son adhésion. Allez donc vérifier son forfait mensuel et annuel dans votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la série.

Changement défavorable important

Méta-Stratégie

Changement de lieu

Vérifications nécessaires

Absent du bureau

Relation client

Points de discussion

Dommages conséquents

Pro forma

Perquisition

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Arden Cho comme Ingrid Yun

Alexandra Turshen dans le rôle de Rachel Friedman

Bradley Gibson dans le rôle de Tyler Robinson

Dominic Sherwood comme Jeff Murphy

Rob Heaps comme Nick Laren

Nolan Gerard Funk dans le rôle de Dan Fallon

Matthew Rauch comme Marty Adler

Roby Attal comme Justin Coleman

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 11 de Partner Track, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

