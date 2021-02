EMUI 11.1: la mise à jour Huawei annonce la fin

Pour les fans de Huawei, 2021 a été une année difficile jusqu’à présent: tout d’abord, le gouvernement Biden n’a pas changé de cap dans le différend commercial. Et maintenant, il est également dit que l’interface utilisateur Android EMUI est sur le point de se terminer. Après la version 11.1, c’est fini. Mais un après l’autre.

Bientôt, il n’y aura probablement plus de mises à jour: avec EMUI 11.1, la dernière mise à jour majeure de l’interface utilisateur de Huawei doit être déployée en 2021, comme le rapporte Huawei Central, citant l’expert en fuite DigitalChatStation. Plus de grosses mises à jour? Rien. Et EMUI 11.1 devrait continuer à être basé sur Android 10. La grosse mise à jour vers Android 11 pourrait donc manquer pour de nombreux smartphones du constructeur.

EMUI 11.1 doit être déployé dès mars 2021 – pour la présentation du Huawei P50. Depuis quelques années maintenant, le constructeur déploie des versions intermédiaires plus grandes peu de temps avant le lancement du nouveau produit phare.

Qu’en est-il de la promesse pour l’avenir?

Si cela devait vraiment se produire, nous ne pouvons pas imaginer que Huawei cessera complètement de travailler sur EMUI. Malgré le manque de services Google, il existe encore de nombreux utilisateurs de smartphones comme le Huawei P40 Lite. Et il y a toujours la promesse du fabricant pour l’avenir, selon laquelle des mises à jour devraient continuer à être faites – malgré l’absence de licence Android.

Il est donc probable qu’au moins des mises à jour mineures ou des mises à jour de sécurité continueront à être déployées pour tous les téléphones avec EMUI. De plus, EMUI 11.1 ne marque apparemment pas la fin: la version annonce le passage au nouveau système d’exploitation Huawei HarmonyOS. Le fabricant travaille depuis longtemps sur sa propre alternative Android – mais il contient probablement beaucoup d’Android.

Le Huawei Mate 40 Pro pourrait obtenir une mise à jour vers HarmonyOS (© 2020 COURBE)

Changement de système d’exploitation pour les anciens smartphones Huawei?

Il reste à voir quels smartphones Huawei utiliseront HarmonyOS à l’avenir. La société n’a pas encore officiellement commenté cela. Un passage à HarmonyOS est peu probable, en particulier pour les produits phares comme le Huawei P30 Pro New Edition: le téléphone dispose toujours des services Google et pourrait les perdre avec une mise à niveau correspondante. Et pour de nombreux utilisateurs, ce n’est certainement pas une option.

Nous verrons probablement plus d’HarmonyOS bientôt: une version bêta du système d’exploitation est déjà disponible. Entre autres, pour le Huawei P40 et le P40 Pro. Il est donc probable qu’au moins pour ces smartphones (et le Mate 40 Pro) après EMUI 11.1 il n’y aura pas de fin de mise à jour.