L’application officielle Mastodon est maintenant disponible sur le Google Play Store.

Malgré la croissance que les plateformes telles qu’Instagram ou TikTok ont ​​connue ces derniers temps, Twitter continue d’être l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifsbien qu’il comporte certains problèmes tels que la censure de certains tweets ou la grande quantité de publicité qu’il vous montre sur la timeline.

Si vous en avez marre de tout ça, vous avez de la chance car, enfin, Mastodon, Twitter sans censure ni publicité est désormais téléchargeable sur Android.

Téléchargez dès maintenant le client officiel Mastodon sur votre mobile Android

le mastodonte est un réseau social open source créé en 2016 qui fonctionne avec serveurs séparés gérés par les utilisateursqui peuvent interagir les uns avec les autres.

Malgré plus d’une demi-décennie de vie, Mastodon n’avait pas d’application officielle dans le Google Play Storequelque chose qui, comme on peut le lire dans XDA-Developers, a finalement changé, puisque l’équipe du réseau social gratuit a lancé son premier client officiel dans la boutique d’applications de Google.

Le fait que Mastodon soit un réseau social open source lui confère un certain nombre d’avantages par rapport à Twitter, tels que Il n’a aucun type de censure puisqu’il est entièrement géré par ses utilisateurs, ne montre aucun type de publicité et, en plus, la chronologie apparaîtra toujours dans l’ordre chronologique.

Cette première version de l’application officielle Mastodon pour Android possède des fonctionnalités que l’on retrouve chez des clients tiers tels que notifications, recherche, communautés et support multi-comptesmais il en manque d’autres, du moins pour l’instant, comme la possibilité de visualiser les calendriers locaux ou fédérés.

le mastodonte est une application entièrement gratuite compatible avec les terminaux avec Android 6.0 et versions ultérieuresque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

