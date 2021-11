Le réalisateur de « Red Notice » confirme les négociations pour une suite

Netflix a réussi à remporter un nouveau succès grâce à ses productions originales avec la comédie d’action-aventure « Red Notice », une bande avec laquelle il a réuni les talents de trois des visages les plus recherchés d’Hollywood aujourd’hui : Ryan Reynolds , Dwayne Johnson et Gal Gadot.

Le film réalisé par Rawson Marshall Thurber ne doit pas seulement être la bande originale du service de streaming avec les meilleurs numéros de reproduction lors de son premier jour de sortie. Il est également devenu le film le plus regardé de son catalogue de productions originales, les opportunités d’une suite semblent donc imminentes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bruce Campbell affirme avoir mis fin à la saga « Evil Dead »

Malgré une faible réponse des critiques, « Red Notice » semble être bien reçu par le grand public, un facteur important lors de l’examen des plans pour sa poursuite. Lors d’une récente conversation avec Collider, Thurber a déjà fait allusion à quelques idées.

« Je ne travaille pas sur le script de la suite. J’ai certainement ressenti ce que je pouvais faire pour continuer afin que je ne l’aie pas en dehors de l’école, mais oui, Netflix … nous avons eu ces conversations « , a déclaré Thurber.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zachary Levi parle de son audition ratée pour Marvel Studios

Tout en faisant la promotion de « Red Notice » auprès des médias, Thurber a partagé avec le magazine Empire quelques impressions de son travail avec les acteurs du film, s’exprimant fasciné par la quantité de charisme qui émane des trois acteurs principaux de la production.

« Que se passe-t-il lorsque vous avez Deadpool, Wonder Woman et Black Adam à proximité les uns des autres ? Je me sens très, très chanceux. C’est un peu un piège directionnel, ayant les trois ensemble dans le même cadre. La chimie n’est pas fonction de l’écriture ni même de la mise en scène, elle est fonction de la distribution. Vous l’avez ou vous n’en avez pas. Et ces gars-là ont quelque chose de spécial », a déclaré Thurber. « Avis rouge » est disponible via le catalogue Netflix.