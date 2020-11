Bogdan Bogdanovic accepte de signer avec Hawks: rapport

Bogdan Bogdanovic aurait accepté un accord avec les Atlanta Hawks.

Selon Sam Amick de l’Athletic, le garde des agents libres Bogdan Bogdanovic aurait accepté un accord avec les Atlanta Hawks. Ezra Shaw / « La feuille d’offre signée par les Hawks pour Bogdan Bogdanovic est de quatre ans, 72 millions de dollars (comme @ChrisKirschner l’a rapporté plus tôt) », a tweeté Amick dimanche. « Il y a une option de joueur dans la quatrième année. Encore une fois, les rois ont 48 heures pour décider. » Le gardien de troisième année a été un agent libre très recherché cette intersaison. Les Milwaukee Bucks auraient convenu d’un accord de signature et d’échange pour acquérir Bogdanovic de Sacramento; cependant, Bogdanovic et les Bucks n’ont pu s’entendre sur les termes de son contrat. Les Kings seront autorisés à égaler l’offre Hawks si elle est soumise dans les 48 prochaines heures. Bogdanovic a récolté en moyenne 15,1 points, 3,4 rebonds et 3,4 passes la saison dernière. Le joueur de 28 ans a été repêché 27e au total lors du repêchage de la NBA 2014, mais a joué à l’étranger jusqu’en 2017. Les Hawks ont connu une intersaison chargée, signant Danilo Gallinari, Rajon Rondo et Kris Dunn dans le but de se constituer une équipe de calibre championnat. « Plus de détails sur l’accord Bogdan Bogdanovic avec Atlanta (avec les Kings ayant 48 heures pour match), par source à @TheAthletic: kicker commercial de 15%, option de joueur susmentionnée en année n ° 4. Si les Kings match, Bogdan aurait, en essence, une clause de non-échange pendant un an », a poursuivi Amick. [Via]