Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 établit un nouveau record pour la plupart des prothèses dans un film

Le troisième gardiens de la Galaxie Le film a établi un nouveau record du monde. Par variété, il a été révélé que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a établi un nouveau record pour avoir le plus de prothèses utilisées pour un seul film, dépassant le précédent record détenu par Comment le Grinch a volé Noël. Pour établir le nouveau record, plus de 22 500 pièces prothétiques ont été utilisées, ainsi que 500 perruques et 130 postiches faciales. C’est le résultat du travail acharné du magicien du maquillage Alexei Dmitriew et de la chef du département de coiffure Cassie Russek, ainsi que de l’aide de 75 à 90 maquilleurs sur le plateau chaque jour pour aider tout le monde à entrer dans le personnage.





«Nous avions deux personnes par prothèse afin de pouvoir réduire les temps. Sur ce, nous avons utilisé 22 542 prothèses, 117 paires de lentilles de contact et 500 perruques », a déclaré Dmitriew.

Le processus de maquillage comprendrait la transformation de Chukwudi Iwuji en High Evolutionary, le méchant du film. L’acteur a parlé du temps qu’il a fallu pour que son look soit appliqué, ce qui nécessitait deux pièces prothétiques et un casque. Il a également révélé combien de temps il a fallu pour le transformer en High Evolutionary.

« [They] fondu dans ma peau », dit Iwuji. « Ils ont ramené la prothèse dans le casque, on aurait dit que c’était ma peau qui était tirée… Cela a commencé en moins de deux heures. Mais en quelques séances, ils étaient tombés à 70-75 minutes.

« Jour après jour, nous avions environ 30 personnes maquillées, toutes avec des masques avec un maquillage unique », explique également Dmitriew à propos du nombre de personnages à transformer les jours de tournage. « [Actors would wear prosthetics with] calottes crâniennes complexes sculptées en 3D. [Batmom] avait des ongles et des nageoires de chauve-souris, un maquillage prothétique en neuf pièces, une perruque personnalisée, des lentilles de contact et des dents. Tous les personnages étaient maquillés à ce niveau.

Le niveau de détail s’étend jusqu’au nail art complexe, appliqué par l’artiste FX Adam Walls. Russek se souvient d’un moment sur le plateau où Walls était au travail, et cela l’a fait penser au moment où Monde de l’eau a eu un impact sur elle dans son enfance en raison de l’attention portée aux détails par le film.

« Enfant, je regardais Monde de l’eau, et il y avait de la saleté dans les ongles », se souvient Russek. « Ce niveau de détail est quelque chose que je n’oublierai jamais. Alors quand je suis entré et que j’ai vu Adam faire tous ces clous, j’ai eu ce moment de cercle complet.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 établit un nouveau record du monde

Studios Marvel

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sert de dernier volet de la série de films de James Gunn (même si certains acteurs pourraient continuer à apparaître dans d’autres projets du MCU). Écrit et réalisé par Gunn, le film met en vedette Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Linda Cardellini, Sylvester Stallone, Nathan Fillion et Chukwudi Iwuji.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 joue maintenant dans les salles de cinéma.