Il y a toujours eu deux formes dans la série Soulsborne, et les deux limitent la connectivité en ligne au jeu. Vous pouvez choisir de jouer l’intégralité du jeu dans l’un ou l’autre. Cela dépend entièrement de votre choix car les deux formes sont tout aussi difficiles mais de manières différentes!

Demon’s Souls PS5 Comment revenir à la forme humaine

Il existe plusieurs façons de revenir à la forme humaine dans Demon’s Souls PS5. Vous pouvez utiliser un objet appelé la pierre des yeux éphémères; vous pouvez vaincre un boss ou revenir victorieux en envahissant un autre joueur. La pierre des yeux éphémères est la méthode la plus rapide, bien qu’elle soit un peu rare à trouver dans le monde.

Être humain présente de nombreux avantages pour celui qui a une plus grande barre de santé et qui peut appeler de l’aide; cependant, il n’y a pas de bien sans le mal! Si vous êtes sous forme humaine, cela ouvre le monde à l’invasion d’autres joueurs, et tout le monde déteste les envahisseurs!

Pierre des yeux éphémères

La pierre des yeux éphémères sont les braises des âmes du démon. Les yeux sont un objet consommable qui, lorsqu’il est utilisé, changera un joueur de forme d’âme à forme humaine. Vous pouvez trouver Stone of Ephemeral Eyes lors de votre voyage à travers le monde dur de Demon’s Souls; cependant, ils sont semi-rares, alors ne vous attendez pas à en avoir une pléthore! Pourtant, vous pouvez acheter et échanger pour acquérir plus de ces yeux:

Patches, la hyène dans le Nexus Vous pouvez lui en acheter un pour 5000 âmes et ne lui en acheter que trois par partie.

Doué deux par l’adorateur de Dieu dans le Nexus

Sparkly the Crow dans Shrine of Storms

Vaincre un boss

Pour redevenir humain, il suffit de vaincre un boss, c’est facile! Eh bien, non, les boss sont la chose la plus difficile à propos de Demon’s Souls, car préparez-vous à vous cogner la tête contre un mur de briques à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’ils soient morts. Mais si vous parvenez à en tuer un, vous reviendrez sous forme humaine!

Si vous êtes coincé sur un boss et que vous souhaitez passer à la forme humaine pour améliorer votre santé, pourquoi ne pas vous permettre d’être convoqué pour aider quelqu’un d’autre dans un autre monde. Comme si vous étiez victorieux contre un boss, vous retournerez à l’Humain, avec quelques âmes pour votre problème!

Envahissez un autre monde

Vous pouvez devenir la chose que vous détestez. Comme si vous ne vouliez pas passer votre temps à tuer un boss ou même à aider un autre joueur à tuer un boss. Vous pouvez simplement tuer un joueur sous forme humaine, et si vous réussissez à le faire, vous réapparaitrez dans votre monde sous forme humaine. Si vous ne savez pas comment envahir, consultez notre guide!

Comme tout dans ce type de jeu, il s’agit d’un risque 50/50 car vous pourriez rencontrer un joueur novice qui meurt en quelques secondes ou paniquer et tomber d’une falaise, ou vous pourriez tomber sur un joueur très talentueux qui vous détruira!