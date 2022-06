Voici la routine d’entraînement Intense Thor: Love and Thunder de Natalie Portman

Le 8 juillet, Natalie Portman fera son retour dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Jane Foster, vue pour la dernière fois en personne lors de Thor: Le Monde des Ténèbres. Cependant, elle ne sera pas comme les fans l’ont vue pour la dernière fois, car de nombreuses personnes ont déjà commenté en ligne ses bras plus musclés. Son préparateur physique Naomi Pendergast a révélé à Variété comment cela s’est produit.

« L’objectif et le brief initial pour travailler avec Natalie étaient de développer la définition des bras et des abdominaux. Cependant, pour amener Natalie en toute sécurité à cet objectif sans blessure, nous avons d’abord travaillé pour conditionner son corps pendant environ quatre mois. Cela signifiait que nous pouvions augmenter la charge en toute sécurité pour la gonfler sans affecter négativement ses articulations.

Portman et Pendergast ont commencé l’entraînement cinq mois avant le tournage, continuant à s’entraîner tout au long du processus de tournage pour maintenir le muscle. Ils travaillaient environ 1,5 à 2 heures par jour, selon l’emploi du temps de Portman. Une fois le tournage commencé, ils s’entraînaient vers 4h30 du matin car l’emploi du temps de Portman était devenu très chargé. Le temps total pendant lequel ils se sont entraînés pour le film était d’environ 10 mois.

Depuis que leurs sessions ont commencé au milieu du verrouillage, la formation a d’abord eu lieu chez Portman. Comme c’était le cas, ils ont principalement utilisé des poids libres pendant cette période. Cependant, une fois le tournage commencé, ils ont pu s’entraîner dans une salle de sport, ce qui signifie qu’ils avaient désormais accès à beaucoup plus d’équipements pour leurs séances.

« Le rôle de Natalie était très physique et l’obligeait à faire beaucoup avec le haut de son corps. Dans l’ensemble, elle a réussi à tout traverser très bien sans aucune blessure majeure. Il y a eu quelques jours après de longues séances de cascades où elle a eu une petite douleur aux poignets et au cou, mais elle a réussi à surmonter cela avec un travail de libération du massage.

La routine d’échauffement de Portman consistait généralement en divers exercices de poids corporel, de ballon suisse ou de bande. Alors que les étirements sont parfois inclus dans l’échauffement, Pendergast utilise généralement des exercices qui activent les muscles faibles plutôt que de simplement étirer les muscles tendus. Selon l’entraîneur, de cette façon, l’échauffement pourrait garantir que tout s’allume avant de mettre de lourdes charges sur le corps de Portman.

Les jours où ils soulevaient des poids, Portman et Pendergast se concentraient sur la qualité des représentants et l’augmentation progressive de la charge. Les autres jours, ils le mélangeaient pour le garder amusant et intéressant. Une séance de musculation typique pour le haut de son corps comprendrait un bon échauffement en utilisant des exercices de poids corporel, des bandes et des disques de glisse. Ensuite, la série d’exercices principale, qui comprenait des sur-ensembles avec environ une minute d’étirement entre chaque série.





« Natalie est une personne en très bonne santé avec une alimentation très saine et propre, nous n’avons donc pas eu à apporter de changements majeurs à sa nourriture. Natalie est végétalienne, donc pour qu’elle obtienne suffisamment de protéines pour grossir comme elle en avait besoin, nous avons dû augmenter sa quantité quotidienne en ajoutant des poudres de protéines à base de végétalien quelques fois par jour.

Voici ce qui s’est passé dans l’entraînement

Studios Marvel

« Au départ, il s’agissait de préparer le corps de Natalie pour les poids lourds afin d’éviter les blessures. Nous avons travaillé sur la construction du haut de son corps trois fois par semaine, ce qui comprenait des exercices pour les bras, le dos, la poitrine, la boxe, le saut à la corde et la course. Les deux autres jours ont été consacrés au travail de prévention des blessures, qui comprenait des exercices basés sur le Pilates, des étirements, des exercices de relâchement et des exercices d’équilibre.

Surensemble 1 :

• Rangée d’haltères – 10 répétitions lentes

• Pompes décalées du poids du corps – 10 répétitions lentes

• Étirement Lat (exercice de repos)

Surensemble 2 :

• Vol inversé avec haltères – 10 répétitions lentes

• Presse à épaules assise avec haltères – 10 répétitions lentes

• Étirement du dos (exercice de repos)

Sur-ensemble 3 :

• Élévation des bras avec haltères debout (paumes vers le haut) – 20 répétitions lentes

• Pull-ups assistés : 6 à 8 répétitions contrôlées

• Rouler (exercice de repos)

Surensemble 4 :

• Flexion des biceps avec haltères – 10-12 répétitions

• Presse triceps haltères – 15 répétitions

• Étirement de la rotation du haut du corps (exercice de repos)

Ronde de boxe et saut à la corde – 4-5 séries de :

• Boxe de 2 minutes

• 1 minute de saut

• 2 sprints de 50 m

• Reposez-vous 1,5 minute

Travail du tronc et étirements

• Planche abdominale sur les coudes — 1 minute

• Planche latérale sur le coude — 1 minute de chaque côté

• Curl de base axé sur le contrôle pelvien

• Étirements des pieds, des jambes et des hanches