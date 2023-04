Bob Odenkirk rejoint The Bear

in

La star de Better Call Saul et Breaking Bad se joindra à la deuxième saison de la série à succès.

© IMDbL’ours.

L’oursl’une des séries les plus acclamées de l’année dernière, revient avec sa deuxième saison de juin à effet, un an après la sortie de son premier opus. Bien qu’on ne sache pas encore s’il aura une première simultanée en Amérique latine, où il sera vu par Étoile+. Rappelez-vous que l’année dernière, les épisodes ont été vus quatre mois plus tard.

l’intrigue de L’ours suit la vie d’un expert en cuisine, joué par Jérémy Allen White, qui peine à surmonter ses drames personnels et familiaux. Son frère s’est suicidé et lui a légué un restaurant, ce qui semble être le seul moyen pour lui d’échapper à ses problèmes. La série a un thème sombre et émotionnel, qui accroche le spectateur dès le premier épisode.

Bob Odenkerk sera un nouvel ajout dans L’ours pour la deuxième saison, comme confirmé Variété ce mercredi. Bien qu’on ne sache pas quel personnage il aura, le médium a révélé que sa participation se ferait davantage en tant que guest star et non en tant que personnage régulier de la série. L’inclusion de odenkirk C’était très célébré dans les réseaux pour cet artiste qui est passé par des séries comme Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad.

Dans la nouvelle saison de L’oursnous verrons carmy et sydney avec leur nouveau restaurant, qui portera le même nom que la série, et qu’ils ont ouvert grâce à l’argent qu’ils ont trouvé dans les boîtes de tomates. Les fans espèrent que ces nouveaux épisodes seront à la hauteur de ce qu’était la première partie et que l’intrigue reste intrigante et percutante.

Pour les fans de Bob Odenkerkil y a un film disponible dans HBO Max appel les frères salomon. Le film, réalisé par odenkirk, raconte l’histoire de deux frères très idiots essayant de trouver une femme pour les aider à avoir un enfant. La comédie est pleine de situations hilarantes et a un casting impressionnant, qui comprend Will Arnett et Kristen Wiig.

