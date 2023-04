Le flash a une longue liste de camées coupés de Wonder Woman de Lynda Carter aux méchants classiques de la télévision Batman des années 60

Vous penseriez que Le flashLa liste de personnages de DC, qui comprend deux versions de Batman, Super Girl, General Zod et plusieurs variantes de Barry Allen, serait suffisante pour tout événement croisé de super-héros, mais il semble que Le flasha toujours été prévu pour être beaucoup plus grand. Lors de la récente projection de presse du dernier film de DC, le réalisateur Andy Muschetti a levé le voile sur quelques-unes des apparitions en camée qui ont été coupées du film, dont Wonder Woman de Lynda Carter.





Bien sûr, Carter est apparu plus récemment dans Wonder Woman 1984 avec l’actuelle détentrice du Wonder Woman Lasso of Truth, Gal Gadot. Dans les plans originaux de Merveille femme 3, elle devait également être de retour pour jouer un rôle plus important dans le film de Patty Jenkins. Dans le même temps, Gadot devait auparavant apparaître dans Le flashmais cette apparence aurait été coupée suite à l’effondrement des plans futurs de l’ancien DCEU.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Tel que rapporté par Nerdist, tout en discutant du film lors de la projection, Muschetti a été interrogé sur certains des camées supposés qui étaient prévus et il était assez heureux de partager quelques-uns des personnages qui auraient pu faire des apparitions éphémères du multivers DC. Après avoir confirmé que la coupe originale du film durait environ 4 heures, il a ajouté :

« Comme je l’ai déjà dit, la liste des camées… était énorme. Donc, évidemment, nous avons joué avec l’idée d’inclure des personnages DC de la télévision, mais nous n’avions qu’à choisir.

Muschetti a révélé que certains des camées laissés sur le sol de la salle de montage comprenaient Wonder Woman de Lynda Carter, Jor-El interprété par Marlon Brando en 1978. Superman, L’itération télévisée de The Flash de Grant Gustin, et Cesar Romero et Burgess Meredith, respectivement Joker et Penguin, des années 1960 Homme chauve-souris Séries TV. Même avec ceux qui manquent, les commentaires de la projection ont suggéré qu’il y avait encore beaucoup d’autres surprises et camées pour les fans de l’héritage de DC.





The Flash est-il le plus grand film de super-héros de tous les temps ?

Warner Bros.

C’est encore sujet à débat jusqu’à ce que le film arrive dans les salles en juin, mais dès les premières réactions, il y a une opinion constante selon laquelle c’est certainement l’un des meilleurs produits sous la bannière DC depuis très longtemps (désolé Ligue des Justiciers Ventilateurs). Cependant, il a été difficile de déterminer si un film sera vu de la même manière par le public que par les critiques, bien que les projections de test aient également semblé provoquer un sentiment de positivité écrasant autour du film d’Ezra Miller.

Le flash est l’un des derniers films à présenter définitivement les personnages tels que développés par la vision DCEU de Zack Snyder. Comment et si Barry Allen de Miller aura un avenir dans le nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran est quelque chose qui est actuellement inconnu. S’il s’avère que c’est la dernière fois que nous voyons Le flash sous cette forme, il semble que tout ait été fait pour qu’il sorte comme l’un des meilleurs films de la franchise.