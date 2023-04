Love & Death : combien d’épisodes compte la nouvelle série HBO Max avec Elizabeth Olsen ?

HBO MAX

Elizabeth Olsen et Jesse Plemons jouent dans la mini-série qui a frappé HBO Max aujourd’hui. Combien de chapitres a-t-il et quand est-ce que chacun sort ?

© HBOMaxElizabeth Olsen joue dans Love & Death.

La mini-série tant attendue avec Elizabeth Olsen est déjà arrivée HBO Max. Il s’agit de Aimer la mortune production basée sur des événements réels qui a sorti ses premiers épisodes sur la plateforme de streaming et qui se poursuivra avec une diffusion hebdomadaire. Quand ça se termine ? Combien de chapitres compte-t-il au total ? Ici, nous vous disons quelle sera son extension.

Après le phénomène de WandaVision Sur Disney+, l’actrice Marvel fait face à un nouveau défi : diriger le casting d’une série mêlant drame, crime et romance. Amour et morttel qu’il a été traduit pour l’Amérique latine, faisait partie de la sélection officielle du Festival du film et de la télévision SXSW 2023 et est désormais disponible dans le catalogue HBO Max.

+ Love & Death : Combien d’épisodes aura-t-il sur HBO Max ?

Aimer la mort Il est arrivé sur HBO Max ce 27 avril avec ses 3 premiers épisodes. Dès la semaine prochaine, le service d’abonnement intégrera dans son offre une nouveau chapitre tous les jeudis du mois. Ainsi, le 25 mai, il effectuera une total de 7 épisodes d’environ une heure. Comme il s’agit d’une mini-série, il est probable qu’elle ne soit pas renouvelée pour un nouvel opus, nous vous proposons donc de suivre de près la diffusion hebdomadaire.

+ Love & Death : De quoi parle la série HBO Max ?

Avec Elizabeth Olsen et Jesse Plemons dans des rôles principaux, Aimer la mort est inspiré du livre Preuve d’amour : une histoire vraie de passion et de mort en banlieue et dans une collection d’articles du Texas Monthly intitulée Amour et mort dans Silicon Prairie, parties I et II. Il a également l’adresse de Lesli Linka Glatter et le scénario de david e kelley.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel explique : «Raconte l’histoire vraie de deux couples dévoués, Candy et Pat Montgomery, et Betty et Allan Gore, qui profitent de la vie dans une petite ville du Texas, mais dont la tranquillité est troublée par une liaison extraconjugale qui déclenche un acte violent avec une hache.”.

