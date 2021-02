Blizzard s’apprête à faire de gros nerfs au château de Nathria dans World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a travaillé d’arrache-pied pour équilibrer le contenu de fin de partie de sa dernière extension, World of Warcraft: Shadowlands. Le dernier lot de modifications devrait sortir demain avec la réinitialisation hebdomadaire.

Ce patch particulier inclut une variété de changements d’équilibre, mais la plupart d’entre eux ciblent le niveau de raid actuel, Castle Nathria. Il y a beaucoup de choses à faire, alors sautons directement!

Le premier changement arrive à Artificer Xy’mox, avec un nerf considérable frappant le boss. Glyph of Destruction et Withering Touch voient leurs dégâts infligés jusqu’à 20%, selon la taille du groupe. Ce changement n’affecte que les difficultés Raid Finder, Normal et Héroïque.

Le salut du roi soleil – souvent plus appelé Kael’thas – consiste à faire frapper un nerf sur les ajouts de la rencontre du boss plutôt que sur le boss directement. Soul Infusers, Vile Occultists, Bleakwing Assassins, Pestering Fiends, et la santé des Rockbound Vanquishers ont tous été réduits de 10% sur toutes les difficultés sauf mythique.

Lady Inerva Darkvein a quatre nerfs considérables à venir, la rencontre étant souvent considérée comme l’une des plus difficiles du raid. Ces changements ne concernent tous que les difficultés Normal et Héroïque, avec Raid Finder et Mythic non affectés.

Darkvein lancera désormais moins de bouteilles en fonction de la taille du raid sur les deux difficultés, et son Anima Web fera jusqu’à 20% de dégâts en moins. La souffrance partagée a également vu ses dégâts réduits jusqu’à 20%, et la santé de base des ajouts invoqués pendant le combat a également été réduite.

Sludgefist a quelques nerfs, ainsi qu’un correctif qui faisait que le Chain Slam d’Héroïque redimensionnait les dégâts de manière incorrecte. Colossal Roar fera moins de dégâts en mode Raid Finder, Normal et Heroic. Chain Slam a également vu ses dégâts réduits jusqu’à 35% en difficulté héroïque.

Les généraux de la Légion de pierre ont vu leur rencontre plus modifiée que toutes les autres. La mise à l’échelle des dégâts a été réduite de 25% sur Raid Finder et Normal (33% sur Heroic) pour les raids à 10 joueurs et augmentée de 10% (17% pour Heroic) pour les raids à 30 joueurs.

La santé de Goliath et des tirailleurs de la Légion de pierre a été diminuée de 11,1% et 10% respectivement en mode mythique. Il y a également eu une variété de changements dans le nombre de joueurs ciblés ou affectés par Heart Rend, Seismic Upheaval, et Wicked Laceration.

Le dernier changement vient au Sire Denathrius, affectant la deuxième phase de sa rencontre. Les cabalistes cramoisis ont vu leur santé réduite jusqu’à 10% pour les difficultés de recherche de raid, normale et héroïque.