Les taux de drop devraient être augmentés sur World Of Warcraft: Shadowlands Raid Content

Blizzard a travaillé dur pour que tout reste équilibré World of Warcraft: Shadowlands, et l’expansion atteint rapidement la prochaine marque de progression dans les patchs. Avec le patch 9.0.5 en route, Tempête De Neige met en œuvre de nombreuses modifications.

L’un des principaux problèmes avec World of Warcraft: Shadowlands a été la question de la rareté du butin. Les joueurs sont devenus frustrés à l’idée de terminer le contenu de la fin du jeu pour repartir les mains vides, avec des taux d’abandon sur le butin extrêmement bas.

Nous avons récemment discuté de l’intention de Blizzard de résoudre le problème en ce qui concerne Mythic + en implémentant à nouveau un système de points Valor. Grâce à ce système, les joueurs gagneront toujours de la valeur qui leur permet d’acheter et d’améliorer des objets avec une garantie.

Mais cela ne fait rien pour les raids comme le château Nathria, où un tel système reste inopiné. Les développeurs ne semblent pas avoir l’intention de faire une telle chose pour ce niveau de raid ou les futurs niveaux de raid, mais cela ne signifie pas qu’ils ferment les yeux.

Au lieu de cela, Blizzard met en œuvre une augmentation des chances de chute d’objets – et assez considérable également. Blizzard augmentera de 33% les chances de chute de tous les objets, à l’exception des jetons d’armes, efficace sur tous les boss.

Les jetons d’armes voient également leurs chances de tomber augmentées, mais Blizzard n’a pas donné le nombre exact auquel les joueurs s’attendaient. On ne sait pas pourquoi ils n’ont pas simplement donné aux jetons la même augmentation de 33% que les autres objets.

« Les raids à 10 joueurs devraient désormais voir 2 éléments d’équipement, et les raids à 20 joueurs devraient désormais voir 4 éléments d’équipement de chaque boss », a écrit Blizzard dans son annonce. «Ces ajustements n’affecteront pas les autres butins qui tombent dans le château Nathria, et il n’y aura pas non plus d’impact sur les gouttes de raids à l’extérieur du château Nathria.

Il n’y aura pas non plus d’impact en ce qui concerne les mythiques, les chances de chute accrues n’affectant que le château Nathria. Ces changements sont également actifs sur toutes les difficultés, du chercheur de raid au mythique.

Ces mises à jour seront également actives très prochainement, à venir ce 16 février avec la réinitialisation hebdomadaire du mardi plutôt que de faire attendre les joueurs jusqu’à la sortie du patch 9.0.5.

On ne sait pas si ces changements se poursuivront avec les prochains niveaux de raid à sortir de la version 9.1 et ultérieure, ou s’ils rendront le butin à la façon dont il a été actif pour Shadowlands. Il est probable que Blizzard fera quelques commentaires pour résoudre la situation à la BlizzConline, où beaucoup s’attendent à ce qu’il y ait des nouvelles du patch 9.1 et de l’avenir des Shadowlands.