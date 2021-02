Dans la partie précédente de ce guide, nous avons expliqué où aller pour chacun des Histoires de Tasha. Si vous avez suivi l’histoire de Tall Tale jusqu’à présent, vous êtes probablement debout sur votre bateau, planche de bois entre vos mains. Vous vous demandez peut-être aussi ce que vous êtes censé en faire dans le casier de Davey Jones. Dans ce guide, nous expliquerons comment découvrir le mystère derrière cette planche et vous aiderons à trouver la légendaire crête antique!

Mer des voleurs | Le grand conte légendaire du conteur | Guide des planches Ancient Crest

Avant que nous commencions, si vous êtes accidentellement tombé sur ce guide en cherchant des instructions pour parcourir les histoires et trouver les clés et le coffre, vous pouvez trouver le lien vers ce guide ci-dessous. Alternativement, si vous avez déjà trouvé la crête antique et que vous souhaitez trouver les journaux cachés, vous pouvez également trouver ce lien ci-dessous.

Si vous êtes toujours en train de lire et que vous souhaitez que ce guide continue et que vous puissiez déjà trouver les solutions, allez-y et passez à la première étape. Sinon, continuez!

Une fois que vous avez ouvert le coffre de Briggsy, vous constaterez qu’il contient une autre vague énigme à résoudre. Vous commencez probablement à remarquer qu’il s’agit d’une tendance courante dans le jeu, en particulier pour les Tall Tales. Les pages que vous trouverez dans les Chets vous feront croire que cela mènera à un trésor grandiose et précieux. Malheureusement, vous ne pouvez pas le vendre. Au lieu de cela, vous le retournerez à Tasha une fois que vous l’avez trouvé.

Première étape: résoudre la planche

Cette planche n’est guère un puzzle à résoudre, et plus juste une carte au trésor sans X Marque le spot. Si vous ne savez pas quoi faire avec cette chose, c’est tout à fait compréhensible. Ce sont souvent les solutions les plus évidentes qui passent inaperçues. Vous avez la réponse à l’endroit où vous trouverez le trésor; vous devez simplement retournez la planche tout en la tenant.

Ce faisant, vous constaterez qu’il y a des coordonnées à la manière du lettre et numéro. Cette lettre et ce numéro peuvent être utilisés sur la carte de votre navire, où vous trouverez l’île correspondante dans le bloc répertorié sur la planche. La lettre représente les colonnes en haut de la carte; le nombre représente les lignes à gauche. Déplacez-vous vers le bloc de carte qui correspond à la planche et vous verrez l’île avec la crête antique!

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, notre planche nous indique que l’île sur laquelle nous devons aller se trouve dans H13: Kraken’s Fall! La vôtre sera probablement différente, mais une fois que vous avez trouvé vos coordonnées, vous pouvez utiliser la liste ci-dessous pour voir où vous devez aller – pas besoin de carte!

Deuxième étape: trouvez la crête antique!

Avertissement spoiler: Cette partie du guide vous dira exactement sur quelle île aller et où se trouve le trésor sur l’île. Si vous espériez trouver ces informations vous-même, arrête de lire maintenant. Cependant, puisque vous êtes sur ce guide, vous êtes probablement déjà au courant des spoilers. Si vous êtes coincé et avez besoin d’aide pour savoir quoi faire, ou si vous voulez simplement passer rapidement à travers le Tall Tale, continuez à lire!

B13 – Le refuge de la sirène

Si votre planche indique B13 au dos, vous vous dirigerez vers Mermaid’s Hideaway. Sur la plage nord, vous trouverez un grand plateau de pierre à lui tout seul. Alignez ce plateau avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest en bas à droite.

E17 – Discovery Ridge

Si votre planche indique E17 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Discovery Ridge. Sur les îles de l’extrême ouest, vous trouverez une épave près de gros rochers. Alignez ce naufrage avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest à sa base.

F3 – Smuggler’s Bay

Si votre planche indique F3 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Smuggler’s Bay. Tenez-vous sur la plage au nord-ouest de la grande baie et vous verrez les deux formations rocheuses à travers l’eau qui se trouvent sur la planche. Alignez ces formations rocheuses avec le trou qui leur correspond dans la planche et vous verrez où creuser la crête antique en bas à gauche.

G10 – Cannon Cove

Si votre planche indique G10 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Cannon Cove. Sur la plage à l’est des quais, face à la baie, vous apercevrez une corniche rocheuse qui dépasse au-dessus de vous. Alignez ce rebord avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest en bas à gauche.

G16 – Plunder Valley

Si votre planche indique G16 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Plunder Valley. Sur la plage sud-ouest, vous verrez une grande formation rocheuse en forme d’oiseau. Alignez cet oiseau avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest en bas à droite.

H6 – Lone Cove

Si votre planche indique H6 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Lone Cove. Si vous vous dirigez vers le centre de l’île, vous verrez un grand rocher en forme de triangle avec un rocher en forme de triangle légèrement plus petit à côté. Alignez ces rochers avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest dans l’herbe.

H19 – Crique Shark Bait

Si votre planche indique H19 au dos, vous vous dirigerez vers Shark Bait Cove. Au centre de l’île, vous verrez une grande statue en forme de poisson. Dirigez-vous vers la plage au nord-ouest de cette statue, puis alignez-la avec le trou qui lui correspond dans la planche. Vous verrez où se trouve le site de fouille de Ancient Crest en bas à gauche.

M10 – Baie des épaves

Si votre planche indique M10 à l’arrière, vous vous dirigerez vers Shipwreck Bay. Plusieurs formations rocheuses entourent l’île centrale, mais vous devrez vous rendre à celle du coin sud-ouest. Alignez la formation rocheuse centrale avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest en bas à droite.

Q3 – Arche du maraudeur

Si votre planche indique Q3 au dos, vous vous dirigerez vers Marauder’s Arch. Sur la branche sud de l’île, vous trouverez un gros rocher en forme de triangle. Alignez ce rocher avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest dans la plaque de sable au fond.

R12 – La chute de Kraken

Si votre planche indique R12 au dos, vous vous dirigerez vers la chute de Kraken. Sur la plage nord-ouest, vous trouverez une épave avec une tête de Kraken sur son beaupré. Alignez ce beaupré avec le trou qui lui correspond dans la planche et vous verrez où se trouve le point de fouille de Ancient Crest en bas à gauche.

Troisième étape: terminer l’histoire

Une fois que vous avez trouvé la crête antique, il reste une dernière chose à faire. Vous devez le rapporter à Tasha sur l’avant-poste de Ancient Spire. Elle sera ravie de le voir et étonnée que l’une des légendes de Briggsy soit vraie. Elle vous l’enlèvera et jurera de vivre une vie d’aventure. Nous ne savons pas si elle y donnera suite, mais nous l’espérons bien!

Pour terminer ce grand conte, vous recevrez La mention élogieuse du conteur légendaire! Mais ce n’est pas le moment de s’arrêter! Tout comme les autres Tall Tales, vous recevrez une autre récompense pour avoir terminé ce Tall Tale cinq fois et une de plus pour avoir trouvé tous les Journaux cachés!

