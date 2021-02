Nouvelles formes de formes d’âme dataminées découvertes pour les fae de nuit dans World Of Warcraft: Shadowlands

Wowhead a récemment dataminé de nouvelles formes d’âme pour que les joueurs de Night Fae prennent la forme de leur capacité d’alliance Soulshape! Ces créatures ont été récemment datées et rassemblées pour que les joueurs puissent les regarder.

À l’avenir, il convient de rappeler que ces formulaires ont été datés et sont pas confirmé, alors ne pariez pas sur la découverte de ces nouvelles formes d’âmes ajoutées. Ils pourraient très bien être des PNJ, comme les nombreux animaux que les joueurs voient errer autour d’Ardenweald en tant que PNJ en forme d’âme.

«Ce nouveau lot de modèles n’a pas d’objets liés à la forme d’âme», prévient Wowhead, le démentant également. « Cependant, en raison de leurs apparences spectrales et de la proximité des données de Blizzard avec l’autre lot d’identifiants de modèles de formes d’âmes, ils pourraient devenir des formes d’âme dans un futur patch! »

L’un des modèles qui a été dataminé est le modèle Corgi que les joueurs ont vu depuis un certain temps. En fait, la plupart d’entre eux sont des modèles qui sont dans le jeu depuis un certain temps et qui sont conçus pour ressembler aux formes d’âme d’Ardenweald.

Les autres formes incluses sont l’écureuil, le chat, la loutre, la grenouille, le porc-épic et le rat. Tous ces modèles sont visibles dans le thème Ardenweald et apparaissent de la même manière que n’importe quel autre Soulshape, contribuant à donner du crédit aux rumeurs.

Il serait surprenant que ces modèles ne sont pas étant utilisé pour les formes d’âme, car ils sont déjà des modèles dans le jeu pour la plupart. Les ajouter à Ardenweald tout comme plus d’animaux dans la forêt déjà très peuplée n’ajouterait pas vraiment grand-chose au jeu.

Cela a également conduit à une discussion qui bourdonne autour du World of Warcraft base de joueurs depuis un certain temps. De nombreuses races ont leurs propres formes uniques que les druides peuvent utiliser avec leur variété de formes animales, mais de nombreux joueurs en veulent plus.

En particulier, de nombreux joueurs veulent pouvoir personnaliser leurs formes animales de la même manière que nous pouvons modifier l’apparence des personnages en général. Tempête De Neige a parfois déclaré que le jeu ne dispose pas de cette fonctionnalité en raison de la technologie qui ne permet pas de le faire.

Cependant, beaucoup ont souligné que c’était déjà un peu dans le jeu avec la possibilité de créer un Worgen et de personnaliser les formes Worgen et Humain pour qu’ils apparaissent différemment, car ce sont deux modèles complètement différents.

Il y a une chance que cela puisse être le premier signe qu’ils ajoutent également plus de formes de druides, bien que la chance d’une telle chose soit faible. Pourtant, de faibles chances ne sont pas suffisantes pour empêcher la base de joueurs de garder espoir que Blizzard finira par céder et ajouter d’autres formes d’animaux.