Moon Knight : qui est May Calamawy, l’actrice qui compte conquérir Marvel

Dans la nouvelle série Marvel, on l’a vue jouer Layla, la femme de Marc Spector. Née à Bahreïn, elle a eu un travail très important avant de venir au MCU.

©DisneyNous avons finalement rencontré Layla.

Mercredi prochain Chevalier de la lune il arrivera au milieu de son voyage. la série de Disney+ Protagonisée par oscar isaac reçu des critiques plus que positives et tout le monde attend de voir ce qui se passera avec l’arrivée de Marc Spectre en Egypte, avec l’idée d’arrêter Arthur Harrow Avant que je puisse invoquer le dieu Ammit. Pour retrouver la tombe de cet être dangereux, le protagoniste de la série disposera d’une aide toute particulière.

Au-delà d’avoir des personnalités multiples et la possibilité d’acquérir des pouvoirs en étant l’avatar de Khonshu, le dieu égyptien de la Lune dans la terre, Marc il ne travaille généralement pas seul. L’un des personnages qui vous sera d’une grande aide sera Laïla, la femme de marc que nous avons d’abord rencontré comme une voix au téléphone et dans le deuxième chapitre, nous avons vu son visage pour la première fois. Là nous nous sommes rendus compte qu’en réalité il en savait beaucoup plus qu’on ne le croyait par rapport à l’état mental de Marc Spectre.

Dans la série de Disney+, layla est effectué par Mai Calamawy, une actrice de 35 ans née à Bahreïn et d’origine égyptienne et jordanienne. Bien que pour beaucoup, elle soit assez inconnue et qu’il n’y ait pas trop d’emplois sur son CV, elle en a un en particulier dont elle peut être très fière. Entre 2019 et 2020, elle a été l’une des principales actrices de Ramila série de Hulu créé par Rami Youssef.

Rami est une série centrée sur un immigrant égyptien vivant dans le New Jersey dans laquelle son personnage principal entame une période de transition au cours de laquelle il doit alterner entre faire attention à sa foi, à sa communauté musulmane et à Dieu, ou traîner avec ses amis. Sur un ton comique, elle a été nominée trois fois pour les emmys pour des rôles d’acteur, dont deux pour son homme principal, Ramy Youssouf. dans ce spectacle Hulu, Calamawy interprète Dena Hassanla sœur du protagoniste.

L’arrivée de Gaspard Ulliel

Ce mercredi sera diffusé le troisième épisode de Chevalier de la lune dans Disney+qui marquera non seulement le passage complet de l’aventure en Égypte, mais montrera également pour la première fois Gaspard Ulliel. L’acteur français a eu son dernier emploi dans cette émission, où il devait jouer Anton Mogart (dont l’alter ego est Midnight Man). Le 19 janvier 2022, à tout juste 37 ans, Ulliel Il est décédé dans un tragique accident de ski dans les Alpes.

