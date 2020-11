Black Widow Star taquine le nouvel intérêt d’amour de Natasha Romanoff pour le MCU

Même si Veuve noire n’a finalement pas fini par sortir en 2020, les acteurs et l’équipe du film continuent de faire du battage autour du projet à chaque occasion. Récemment Disney a publié Black Widow de Marvel Studios: le livre spécial du film officiel, qui détaille les entretiens avec l’équipe du film et révèle de nombreuses informations supplémentaires. L’acteur OT Fagbenle, qui joue un nouveau personnage nommé « Mason », a révélé quelques faits intéressants concernant son rôle.

« Mason est un chercheur pour les gens qui ne sont pas aussi affiliés aux armées, comme les gens qui font partie de la pègre. Il peut également trouver tout ce dont vous avez besoin. Il a eu une relation en faisant ce travail pour la veuve noire, et ils ont un Il y a un sentiment que leur relation est plus que purement liée au travail, donc c’est toujours dans le mélange. «

Dans le MCU, bien qu’elle se montre experte dans l’utilisation de ses attributs féminins pour obtenir quoi que ce soit des hommes, Natasha Romanoff n’a qu’un seul intérêt amoureux sérieux et quelque peu inattendu: Bruce Banner alias The Incredible Hulk. Mais la relation entre Bruce et Natasha n’est jamais devenue autre chose qu’une attraction initiale.

En outre, à en juger par la chronologie du film, Bruce n’était même pas sur Terre pendant les événements de Veuve noire. Cela signifie que le champ est grand ouvert pour qu’un autre prétendant romantique tente sa chance avec Natasha. Mais selon Fagbenle, Natasha est plus intéressée à obtenir de lui ce dont elle a besoin plutôt qu’à raviver leur relation précédente.

« L’histoire de Mason commence quand Natasha essaie de s’échapper, et elle a besoin d’un endroit pour se cacher. Alors on traîne un peu. Et puis plus tard, quand elle a des ennuis, elle m’appelle à nouveau. Je l’aide. avec un Chinook. Si vous avez besoin d’un hélicoptère, je suis le gars à qui demander, et chaque fois qu’elle a des ennuis, elle m’appelle … Mason est le gars que vous voulez de votre côté si vous vous retrouvez dans un virage difficile Natasha profite définitivement des opportunités qui s’offrent à lui pour lui fournir certaines choses – elle ne paie jamais vraiment en liquide et elle n’a pas de crédit non plus. Elle dit toujours: « Ouais, mets-le sur ma note. » C’est un onglet assez long maintenant! Je suis un donateur. «

Il serait logique que Mason et Natasha ne finissent pas par devenir trop sérieux Veuve noire puisque le personnage de Mason n’a trouvé aucune mention Avengers: guerre à l’infini, et Fin du jeu, qui a eu lieu par la suite. Il semble qu’une fois de plus, Natasha n’aura qu’à se fier émotionnellement à elle-même, alors qu’elle navigue dans le monde qu’elle jurait avoir laissé derrière elle lorsqu’elle retourna en Russie pour fermer le programme qui l’a transformée en assassin.

Réalisé par Cate Shortland, Veuve noire comprend Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh dans Yelena Belova, David Harbour dans Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle dans Rick Mason et Rachel Weisz. Le film devrait actuellement arriver en salles le 7 mai 2021. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Black Widow