American Siege Clip: Bruce Willis sauve la ville de la famille corrompue qui la dirige

Vertical Entertainment vient de sortir un nouveau clip pour le drame d’action policière, Siège américain, avec Bruce Willis dans le rôle de Ben Watts, un ancien officier du NYPD devenu shérif d’une petite ville rurale de Géorgie qui doit faire face à une bande de voleurs qui ont pris en otage un riche médecin. Il semble qu’il tente de négocier avec la famille corrompue pour libérer le médecin de la petite ville, mais comme vous pouvez vous y attendre, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Le film a été réalisé par Edward Drake et écrit par Edward Drake et Corey Large (Enfreindre).







Le très attendu ville du paradis, écrit par Edward Drake et Corey Large et réalisé par Chuck Russell, verra Bruce Willis dans le rôle de Ryan Swan, qui doit se frayer un chemin à travers le monde du crime hawaïen pour se venger du caïd qui a assassiné son père. Willis retrouvera son Pulp Fiction co-vedette John Travolta. Blake Jenner, Stephen Dorff, Kate Katzman, Branscombe Richmond et Corey Large compléteront le casting. ville du paradis est terminé et la date de sortie n’a pas encore été fixée.

Le réalisateur et scénariste Edward Drake de Siège américain renoué avec Bruce Willis après leurs collaborations sur Sommet, avec Neal McDonough, Corey Large et Nels Lennarson, qui voit six chasseurs d’élite payer pour traquer un homme sur une île déserte, pour finalement devenir la proie. Corey Large a écrit le film. Sommet est disponible sur AMC+.

Péché cosmique, avec Bruce Willis, Frank Grillo, Corey Large et Brandon Thomas Lee, verra sept soldats voyous lancer une attaque préventive contre une civilisation extraterrestre nouvellement découverte dans l’espoir de mettre fin à une guerre interstellaire avant qu’elle ne commence. Le film a été écrit par Corey Large et Edward Drake, qui a également été réalisateur. Péché cosmique est disponible sur Netflix.

Enfreindre a vu les écrivains Edward Drake​​​​​​​ et Corey Large et le réalisateur John Suits, encore une fois, faire équipe avec Bruce Willis pour raconter l’histoire d’un homme, à l’aube de la paternité, un mécanicien junior à bord d’une arche interstellaire vers la Nouvelle Terre , qui doit déjouer une terreur cosmique malveillante avec l’intention d’utiliser le vaisseau spatial comme une arme. Le casting comprend Corey Large, Thomas Jane, Timothy V. Murphy, Cody Kearsley, Kassandra Clementi , et Rachel Nichols. Enfreindre est disponible en VOD.

Allée de l’essence verra l’écrivain et réalisateur Edward Drake et Bruce Willis faire à nouveau équipe pour raconter l’histoire d’un homme impliqué dans le triple homicide de trois starlettes hollywoodiennes qui commence sa propre enquête. Ayant besoin d’aide, il enrôle les deux détectives à ses trousses afin d’exposer un complot plus explosif qu’aucun d’eux ne l’imaginait. Le film met également en vedette Luke Wilson, Devon Sawa, Sufe Bradshaw et Kat Foster. Le film attend une sortie en février.

Thriller d’action de Vertical Entertainment Siège américain met en vedette Bruce Willis, Timothy V. Murphy, Cullen G. Chambers, Johann Urb, Billy Jack Harlow et Anna Hindman. Vous pouvez l’attraper dans les théâtres maintenant.





