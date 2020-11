La dernière station de travail de NVIDIA est une bête équipée de quatre GPU A100 de 80 Go chacun

NVIDIA a dévoilé sa dernière station de travail pour les professionnels. Un obélisque doré impressionnant qui contient suffisamment de puissance à l’intérieur pour être utilisé dans des travaux sérieux d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle en général. La DGX Station A100, entre autres, apporte un total de 320 Go de mémoire GPU.





Un gaspillage d’énergie encapsulé dans une boîte en or

Le nouveau DGX est un poste de travail qui partie des GPU A100 que NVIDIA a présenté en mai de cette année. Comme nous l’avons vu à l’époque, ils n’étaient pas conçus pour le consommateur moyen, mais pour un environnement professionnel. Les nouveaux DGX A100 ne sont que cela, une plate-forme professionnelle équipée de jusqu’à quatre GPU A100.

À l’intérieur de la boîte se trouvent un certain nombre d’autres composants qui méritent d’être soulignés aux côtés des GPU. Par exemple, on trouve un Processeur AMD 64 cœurs avec 512 Go de mémoire. Quant au stockage, il est équipé de SSD NVME de 7,68 To. Nous trouvons également le support PCIe Gen-4 et une carte graphique DGX avec quatre sorties DisplayPort et la prise en charge des résolutions 4K.

Le plus intéressant de tous est qu’il ne nécessite pas d’équipement spécial d’alimentation ou de refroidissement. Selon NVIDIa, il suffit de le connecter à la prise domestique comme un ordinateur normal.

Pour en revenir un peu au GPU de ce DGX A100, il utilise des cœurs de tension de troisième génération, ainsi que des technologies NVLink et NVSwith de troisième génération. Cela double la bande passante du GPU au GPU, pour des transferts allant jusqu’à 600 Go par seconde. NVIDIA indique qu’il s’agit du seul groupe de travail prenant en charge la technologie NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG). Avec lui le Le DGX A100 peut offrir jusqu’à 28 instances GPU distinctes travailler en parallèle avec différents utilisateurs ou différentes tâches.

NVIDIA a refusé de dire combien coûtait l’une de ces stations de travail. Cependant, nous pouvons être clairs que le chiffre est certainement élevé. Juste pour mettre les choses en contexte chacun des GPU A100 est au prix de 200 000 €.

Via | Engadget

Plus d’informations | NVIDIA