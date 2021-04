Les dognappeurs de Lady Gaga arrêtés, y compris une femme réclamant une récompense

Cinq suspects ont été arrêtés et inculpés le mardi 27 avril pour leur lien présumé avec la fusillade du promeneur de chien de Lady Gaga et le vol de deux de ses chiens en février, selon le département de police de Los Angeles.

En février, le marcheur de Lady Gaga, Ryan Fischer, a reçu une balle dans la poitrine. Deux de ses chiens, Koji et Gustav, ont été volés. Un troisième chien, Miss Asia, s’est enfui et a été retrouvé plus tard avant d’être renvoyé.

Stefani Germanotta, mieux connue sous le nom de Lady Gaga, a annoncé sur son Instagram qu’une récompense de 500000 € serait remise à celui qui rendrait ses précieux bulldogs français.

À l’époque, une femme a déclaré à la police qu’elle avait trouvé les chiens attachés à un poteau dans une ruelle et qu’ils avaient été ramenés en toute sécurité à Gaga.

Qui sont les suspects et que dit le département de police de Los Angeles?

Trois des suspects – James Jackson, 18 ans, Jaylin White, 19 ans et Lafayette Whaley, 27 ans – ont été arrêtés pour tentative de meurtre. Les deux autres suspects – Harold White, 40 ans et Jennifer McBride, 50 ans – ont été accusés de complicité de tentative de meurtre. Il s’avère que McBride est la femme qui aurait «trouvé» les chiens et les aurait amenés à la police.

Après que les chiens aient été rendus, les détectives ont trouvé un lien entre McBride et le père de l’un des suspects de tentative de meurtre, selon la police.

«Les détectives ne croient pas que les suspects visaient la victime à cause du propriétaire des chiens. Cependant, les preuves suggèrent que les suspects connaissaient la grande valeur de la race de chiens et étaient la motivation du vol », a déclaré un communiqué de presse du LAPD.

Le procureur du district du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré dans un communiqué de presse que certains des suspects font face à des accusations supplémentaires. Jackson est accusé d’agression avec une arme à feu semi-automatique et en tant que criminel portant une arme à feu dissimulée dans un véhicule. White fait face à une accusation d’agression au moyen de la force susceptible de produire de graves blessures corporelles pour son attaque sur Fischer.

Selon le procureur du district, White a également été accusé de possession d’une arme à feu et McBride fait face à une accusation de réception de biens volés.

Qu’est-il arrivé au promeneur de chien de Lady Gaga?

Fischer, qui est un ami proche de la chanteuse et actrice, a été hospitalisé à la suite du vol et de la fusillade.

Miss Asia a évité le dognapping et s’est recroquevillée à côté de Fischer alors que son «sang coulait» sur le trottoir, selon son post Instagram après la fusillade.

L’accident, que Fischer a rappelé comme « un appel proche de la mort » et impliquait de devoir retirer une partie de son poumon, a été filmé sur des images de surveillance d’une maison voisine.

«C’était un crime de rue effronté qui a fait un homme gravement blessé», a déclaré Gascón. «Nous avons allégué des accusations très graves dans cette affaire et nous sommes convaincus que justice sera rendue de manière appropriée au fur et à mesure que cette affaire se déroulera devant le tribunal.»

Pendant son séjour à l’hôpital, Fischer a remercié ses fans sur les réseaux sociaux pour leur soutien et leur amour, ainsi que Lady Gaga qui n’a montré que du soutien à son amie.

«Vos bébés sont de retour et la famille est entière … nous l’avons fait! Vous avez montré tant de soutien tout au long de cette crise à moi et à ma famille. Mais votre soutien en tant qu’ami, malgré votre propre perte traumatisante de vos enfants, était inébranlable. Je t’aime et merci », a écrit Fischer.

Heureusement, le promeneur de chien et ami proche de Lady Gaga est maintenant à la maison.

Que va-t-il se passer ensuite pour les suspects?

Les cinq suspects ont été interpellés jeudi mais on ne sait pas encore s’ils ont retenu les services d’un avocat.

Il est rapporté que les suspects ont tous plaidé non coupables des accusations auxquelles ils sont tous confrontés.

Ils devraient retourner au tribunal le 11 mai pour une audience préliminaire. La police dit que l’enquête est toujours en cours.

