Dragon Ball Super : Super Hero – Creator donne son avis sur le film d’animation

Après ça Dragon Ball Super : Super héros dernier encore dû une cyberattaque a dû être reporté, le film d’animation est en cours depuis une semaine dans les cinémas japonais. A cette occasion c’était facile Akira Toriyamale créateur de la série culte, ne prenez pas son opinion pour annoncer les travaux.

Tous les tracas en valaient la peine pour Dragon Ball Super: Super Hero

Le mangaka l’a récemment révélé dans un message détailléque sur l’officiel Compte Twitter du film théâtral et publié par les utilisateurs de Twitter @Herms98 a été traduit en anglais. Toriyama dit qu’il a récemment eu la chance pour voir le film completpourquoi il maintenant ses pensées Vous voulez faire des commentaires sur ce sujet: « Bref, c’est un film d’animation incroyable !

Immédiatement après, l’artiste écrit qu’en tant qu’inventeur de la franchise, son avis est pour certaines personnes peut-être pas trop convaincantalors qu’il était pendant « Dragon Ball Super : Super Hero » été vraiment excité. Cependant, il avait auparavant des doutes quant à savoir si le plan du film d’animation fonctionnerait.

L’ampleur de la dernière aventure de nos héros sera par rapport aux dimensions des histoires précédentes de Dragon Ball Super finalement beaucoup plus petit. De plus, cette fois, ce ne sont pas Son Goku et Vegeta qui sont au centre de l’attention, mais plutôt Son-Gohan et son mentor Piccolo.

Grâce au travail de Réalisateur Tetsurô Kodama (« Kuma no Gakkou : Patissier Jackie to Ohisama no Sweets ») et des des équipes talentueuses chez Toei Animation, ce projet a réussi aux yeux d’Akira Toriyama. tu en aurais fait un « pour faire un film incroyable, sans précédent, grâce à son flair rare et à son imagerie de pointe. »

Son-Gohan est le protagoniste de Dragon Ball Super : Super Hero © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

De plus, l’artiste manga qui a écrit le scénario de Dragon Ball Super : Super Hero a révélé qu’il avait toujours la chair de poule obtenir pendant le film. Surtout les combats d’adrénaline l’aurait convaincu. Avant qu’il ne sache ce qui lui arrivait, il était dans le vif du sujet. C’est à ces moments-là qu’il s’est rendu compte que tous les tracas précédents en valaient la peine.

En conclusion, Akira Toriyama écrit, si quelqu’un a des doutess’il doit regarder le film d’animation, « Alors croyez-moi sur parole et regardez-le. Je vous garantis que votre cœur s’emballera lorsque vous sortirez du cinéma.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Dragon Ball Super : le super héros commence en août 2022 dans le cadre de Crunchyroll Anime Nights dans les cinémas allemands. Une date exacte est actuellement en attente.