Bande-annonce The Power of the Dog : Benedict Cumberbatch est un cow-boy siffleur dans Netflix Western

Netflix a publié un teaser époustouflant pour son prochain western, The Power of the Dog, avec Benedict Cumberbatch en tête. Écrit et réalisé par la célèbre cinéaste néo-zélandaise Jane Campion, Le pouvoir du chien est une adaptation du roman de 1967 de Thomas Savage du même nom. Dans le film, Cumberbatch incarne Phil Burbank, un éleveur autoritaire du Montana, qui inspire la peur et la crainte à ceux qui l’entourent. Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous.

Cinéaste nominée aux Oscars, Jane Campion est surtout connue pour avoir réalisé les années 1993 Le piano est à la barre Le pouvoir du chien. Le film marque son retour au long métrage depuis plus d’une décennie depuis 2009 Étoile brillante. De plus, The Power of the Dog marque la première fois Benedict Cumberbatch joue un cow-boy, et les fans ne pourraient pas être plus excités. Cumberbatch a fait l’actualité ces derniers temps depuis qu’il a figuré dans la bande-annonce record de Spider-Man: No Way Home.

Malheureusement, ceux qui veulent entendre Cumberbatch s’essayer à un autre accent américain devront attendre un peu plus longtemps car le court teaser ne le voit que siffler. Bien que nous soyons sûrs que Cumberbatch, aussi talentueux soit-il, ne décevra pas lorsque Le pouvoir du chien sort en décembre. Bien que la bande-annonce ambiguë n’ait pas révélé grand-chose sur le film Netflix, le synopsis suivant suffira peut-être à ceux qui souhaitent en savoir plus sur Le pouvoir du chien.

Sévère, les yeux pâles, beau, Phil Burbank est brutalement séduisant. Toute la romance, la puissance et la fragilité de Phil sont piégées dans le passé et dans le pays : il peut castrer un veau taureau avec deux coups rapides de son couteau ; il nage nu dans la rivière, enduisant son corps de boue. C’est un cow-boy aussi brut que sa peau.

Nous sommes en 1925. Les frères Burbank sont de riches éleveurs du Montana. Au restaurant Red Mill sur le chemin du marché, les frères rencontrent Rose (Kirsten Dunst), la propriétaire veuve, et son fils impressionnable Peter (Kodi Smit-McPhee). Phil se comporte si cruellement qu’il les pousse tous les deux aux larmes, se délectant de leur douleur et faisant rire ses camarades vachers – tous sauf son frère George (Jesse Plemons), qui réconforte Rose puis revient pour l’épouser.

Alors que Phil oscille entre fureur et ruse, sa raillerie envers Rose prend une forme étrange – il plane aux bords de sa vision, sifflant un air qu’elle ne peut plus jouer. Sa moquerie de son fils est plus manifeste, amplifiée par les acclamations des disciples vachers de Phil. Puis Phil semble prendre le garçon sous son aile. Ce dernier geste est-il un adoucissement qui laisse Phil exposé, ou un complot se transformant davantage en menace?

Le synopsis semble certainement intéressant et le teaser aussi, fait allusion à quelque chose de plus sombre. Le pouvoir du chien a recruté un lot de personnes talentueuses devant et derrière la caméra. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee jouent le rôle principal avec Thomasin McKenzie, Keith Carradine Francis Conroy, Peter Carrol et Adam Beach dans les rôles de soutien.

Jonny Greenwood de Radiohead compose la musique de fond tandis qu’Ari Wegner et Peter Sciberras sont respectivement directeur de la photographie et monteur. Le pouvoir du chien aura une sortie en salles limitée le 17 novembre 2021, avant de diffuser exclusivement sur Netflix à partir du 1er décembre. À en juger par son mode et son heure de sortie, Netflix s’attend très probablement LesPouvoir du chien être un concurrent majeur de la saison des récompenses. Et avec un casting de stars et une Palme d’Or de la réalisation dans Jane Campion, LesPouvoir du chien pourrait s’avérer être l’un des meilleurs films Netflix. Espérons que cela ne déçoive pas.

