Nouveau POCO M4 5G : design accrocheur et grosse batterie dans le dernier mobile bon marché de POCO

Le nouveau POCO M4 5G est un smartphone de milieu de gamme avec un processeur Dimensity 700, une résistance à l’eau et un design très élégant.

Quelques jours après avoir présenté le POCO F4 GT, son dernier fleuron, la sous-marque Xiaomi a présenté un nouveau membre de sa famille d’appareils mobiles. milieu de gamme.

Son nom est PETIT M4 5Get c’est une version légèrement coupée du POCO M4 Pro 5G, qui se distingue par son conception remaniéeun écran avec un taux de rafraîchissement élevé et une grande batterie, parmi de nombreux autres détails que nous allons passer en revue.

POCO M4 5G, toutes les infos

PETIT M4 5G Caractéristique Dimensions 163,99 × 76,09 × 8,92 mm

200 grammes Filtrer Écran ACL de 6,58 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage de 240 Hz

Luminosité jusqu’à 600 nits Processeur MediaTek Dimension 700 5G RAM 4/6 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

-50f/1.8

-Capteur de profondeur 2MP f/2.4

frontale

– 8MP f/2.45 Batterie 5000mAh

Charge rapide 18W Autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP52

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

Le PETIT F4 5G Il a une conception quelque peu différente de celle du POCO M4 Pro 5G. Son dos, en plastique et étanche sous certification IP52, dispose d’un grand bande latérale noire où la double caméra arrière de l’appareil est cachée, dirigée par un Capteur 50 mégapixelsainsi que 2 mégapixels supplémentaires pour les portraits.

Sa façade est occupée par un Écran ACL de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz. En ce sens, POCO garantit que l’écran est capable de faites varier votre taux de rafraichissement entre 30, 60 et 90 hertz pour économiser de l’énergie en cas de besoin.

A cette occasion, POCO choisit de doter son nouvel appareil de la Processeur MediaTek Dimension 700, associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible par microSD. Votre batterie a Capacité 5000mAhet prend en charge une charge rapide de 18 W.

Prix ​​POCO M4 5G et quand il peut être acheté

A l’heure actuelle, le PETIT M4 5G Il ne sera mis en vente qu’en Inde, où il sera disponible à partir du 5 mai via les canaux de vente habituels.

Il arrivera dans deux configurations de mémoire, à un prix de 12999 roupies soit 161 euros à changer dans sa version la moins chère, et à partir de 14999 roupies ou 185 euros pour changer pour le modèle avec une RAM et une capacité de stockage plus élevées.

En ce qui concerne les couleurs disponibles, POCO propose le M4 5G en jaune, noir et bleu.

