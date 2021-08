Le démontage de la révision de la PS5 suscite des problèmes de refroidissement

L’une des vidéos les plus tendances sur YouTube en ce moment, un démontage du modèle PlayStation 5 révisé, affirme que la console est « pire ». Alors, quel est le problème avec la PS5 plus légère qui a été mise en vente dans des pays comme l’Australie et même le Royaume-Uni au cours du dernier mois? Eh bien, en plus de la nouvelle vis à oreilles, la vidéo d’Austin Evans du matériel boffin révèle que le dissipateur thermique a également changé.

Tout au long du démontage de 13 minutes, le présentateur fait beaucoup d’observations : la consommation électrique est pratiquement identique, et il affirme que le nouveau modèle est légèrement plus silencieux que l’original – bien que ce ne soit pas quelque chose que vous remarquerez. Cependant, à l’aide d’un lecteur de température, il constate que l’échappement de la nouvelle PS5 produit environ trois degrés Celsius de plus de chaleur que son prédécesseur.

Il est important de noter ici qu’il ne mesure que l’échappement : pas les internes eux-mêmes. La solution de refroidissement d’une console est conçue pour extraire autant de chaleur que possible, ce n’est donc pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Evans émet cependant l’hypothèse que le changement de température pourrait être dû au fait que l’appareil fonctionne simplement plus chaud dans l’ensemble, bien que nous devions attendre d’autres tests pour en être sûr.

Son hypothèse est quelque peu fondée car les côtes à côte du dissipateur thermique montrent une nette réduction des matériaux et une altération des pièces d’assemblage. Cela pourrait être une mesure de réduction des coûts de la part de Sony, ou il pourrait simplement s’agir d’un besoin de s’approvisionner en différents composants pendant la pandémie de coronavirus. Compte tenu de la popularité de cette vidéo, la firme devra probablement sortir et commenter.

Malheureusement, bien que les informations de base du clip soient intéressantes, leur cadrage a conduit au partage d’extraits hors contexte sur les réseaux sociaux. Si vous êtes à la recherche d’une PS5, ne vous laissez pas décourager par cette vidéo. Oui, la console a clairement quelques changements internes, mais il n’y a pas assez de preuves ici pour suggérer qu’elle va faire face à des problèmes de surchauffe, comme cela est sous-entendu.