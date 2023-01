Netflix a partagé la bande-annonce inquiétante de la saison 4 de You

in

Netflix

Netflix a partagé la nouvelle bande-annonce inquiétante de la quatrième saison de You où Joe Goldberg revient, cette fois-ci en Europe. Ça va?

© IMDbvous

ohJoe Goldberg reviendra à l’écran Netflix! Dans ce cas, le tueur en série incarné par Penn Badgley Il déménage en Europe où il travaille comme professeur d’université sous l’identité de Jonathan Moore. Marianne, la belle bibliothécaire dont il était amoureux, sait qu’il est un dangereux criminel et brise le cœur de cet homme qui ne connaît que les obsessions. Ensuite? Commencez un nouveau chemin.

Netflix a partagé l’aperçu du quatrième lot d’épisodes de vous qui continue sa vie Joe Goldberg. A cette occasion, l’assassin mortel qui vient de tuer son ex-partenaire Love Quinn et de laisser son fils aux soins d’autres personnes déménage en Europe où il a l’intention de passer un moment tranquille sans devenir obsédé par aucune femme, mais c’est difficile pour lui lorsqu’un nouveau candidat apparaît devant lui.

La nouvelle bande-annonce pour vous

De plus, une série de crimes a lieu à l’endroit où il vit par surprise et des personnes en bonne position économique semblent être la cible de ces meurtres au moment même où quelqu’un connaît l’identité secrète de Joe Goldberg et à travers différents messages, il dérange l’ancien bibliothécaire au moment où il pensait avoir tout sous contrôle. Faudra-t-il revenir aux anciennes pratiques pour découvrir son « harceleur »?

vous a été excellemment accueilli par les critiques spécialisés qui donnent au programme Netflix une solide acceptation de 91 % en Tomates pourries ce qui s’ajoute à un autre chiffre intéressant donné par le public en général : 71 % d’acceptation. Le spectacle a de solides performances et une intrigue qui ne manquera pas de surprendre les fans de suspense et de mystère ainsi que ceux qui savent apprécier un bon thriller avec une piste captivante.

Netflix confirmé à travers cette bande-annonce que la quatrième saison de vous il est divisé en deux parties. Le premier lot d’épisodes sera diffusé ensuite 9 février tandis que la suite où l’on verra le grand final de ce nouvel épisode de la vie de Joe Goldberg et ses innombrables obsessions peuvent être vus de la 9 mars. Vous savez déjà quelles dates viser Penn Badgley encore une fois en tant que tueur en série le plus adorable du monde du streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?