Marvel’s Wolverine fixe sa date de sortie pour 2023

Après le jeu vidéo »Spiderman de Marvel » a été un succès, le producteur sans sommeil annoncé en septembre 2021 »Wolverine de Marvel », un nouveau jeu, mais désormais axé sur le mutant préféré du public. Avec très peu d’informations sur son développement, un nouveau rapport a récemment divulgué ce qui semble être sa date de sortie.

Dans l’un des rapports du récent débat entre Microsoft et Sony sur l’acquisition d’Activision Blizzard, il a révélé la liste des versions qui devraient arriver sur PlayStation 5 l’année prochaine, parmi lesquelles le nouveau jeu vidéo Wolverine.

« PlayStation a un certain nombre de titres propriétaires et tiers exclusifs dont la sortie est prévue en 2023, notamment Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI et Forspoken », lit-on dans un paragraphe du document divulgué. Cela indiquerait que « Marvel’s Wolverine » pourrait arriver sur PlayStation 5 l’année prochaine, bien qu’il ne soit pas clair de quelle partie de 2023 cela pourrait être.

Insomniac a dévoilé une petite bande-annonce lors de la diffusion en direct du PlayStation Showcase en septembre 2021. Bien que beaucoup plus de détails sur le titre ne soient pas connus, il a été dit que le jeu abordera des thèmes beaucoup plus « matures » et sortira exclusivement pour la PlayStation 5. La courte bande-annonce montre Logan assis au Princess Bar alors que plusieurs hommes sont blessés et que tout autour d’eux est brisé.

Le réalisateur d’Insomniaque, Ryan Schneider Il a parlé du travail et de la considération que le studio a pris pour décider de créer un jeu axé sur Wolverine. « Lorsque nous travaillions sur Marvel’s Spider-Man, il y avait des moments où nous réfléchissions à l’avenir au-delà du web-slinger. Et même dans ces premières discussions, Wolverine est continuellement apparu comme le personnage sur lequel nous serions vraiment ravis de travailler. . » ensemble », a-t-il dit.

Quelques années et soudain, nous nous tenons devant Sony Interactive Entertainment et Marvel qui publient officiellement un jeu PlayStation 5 mettant en vedette le mutant à griffes d’adamantium. Puisque vous venez de voir la bande-annonce, nous pouvons confirmer que le lancement s’est plutôt bien passé », a poursuivi Schneider.

» Marvel’s Wolverine » sortira en 2023 exclusivement sur PlayStation 5.