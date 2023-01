7 meilleurs aliments chez Trader Joe’s, selon les clients

C’est encore cette période de l’année : lorsque Trader Joe’s fait savoir à tout le monde quels produits sont les plus savoureux et les plus populaires. Populaire selon qui, cependant?

Que diriez-vous des 18 000 clients de Trader Joe’s, qui ont répondu à la question : « Si vous deviez passer le reste de votre vie sur une île déserte, quels neuf produits Trader Joe emporteriez-vous avec vous ?

Depuis 2009, l’entreprise collecte des listes de produits préférés, puis partage les cinq premiers dans plusieurs catégories. Mais il y a un peu de rebondissement à cela, les 14e prix annuels du choix du client, comme le note Trader Joe dans son propre article de blog. Il a retiré cinq produits qui ont remporté plusieurs fois dans plusieurs catégories au cours des 13 dernières années (désolé, Mandarin Orange Chicken !), ce qui a permis quelques bouleversements dans des catégories autrefois fermes. (Bonne nouvelle : vous pouvez toujours consulter ces produits « retirés » dans le « Product Hall of Fame » de TJ.)

Voyons donc quels produits sont en tête des classements cette année dans les catégories Favoris généraux, Boissons, Fromage, Entrée, Bain et beauté maison, Produits, Snack, Sucrerie/Dessert et Végétalien/Végétarien. Préparons-nous à… magasiner !

Coup de coeur général : Croustilles tortillas de maïs roulées à saveur de chili et de lime

Deux fois champions pour 2023 ! AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Attendez! Où est le poulet à la mandarine ? Célèbre, le plat de poulet de Trader Joe a dominé les palmarès pendant des années, ce qui a poussé certains à devenir rhapsodiques à propos du repas. Eh bien, il est parti, consigné au Product Hall of Fame.

Au lieu de cela, il y a un autre goût piquant en tête de liste cette fois, grâce à ses croustilles de maïs au chili et à la lime. La puce inspirée de Takis est fabriquée à partir de pâte de maïs moulue sur pierre qui est roulée et frite, puis saupoudrée d’arômes. Sérieusement addictif.

Finalistes

Les pommes de terre rissolées de TJ

Boulettes de soupe au poulet à la vapeur

Tout sauf le mélange d’assaisonnement au sésame pour bagel

4 croissants au chocolat

Collation: Croustilles tortillas de maïs roulées à saveur de chili et de lime

Non, vous ne voyez pas double : ces collations énergiques sont les meilleures deux catégories ! À ce rythme, ils seront dans le Product Hall of Fame, à côté de Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets, en un rien de temps…

Finalistes

Trempettes de chips de maïs Elote bio

Trempettes de croustilles de maïs biologiques

Les soufflés de maïs au cheddar blanc les plus gonflés au monde

Boucles croquantes

Boisson: Jus de pomme Honeycrisp pétillant

Comme manger une pomme, mais avec une paille. AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Le jus de pomme pétillant Honeycrisp ne contient que trois ingrédients : du jus de pomme, de l’eau et des bulles, et a le goût de croquer dans une vraie pomme Honeycrisp.

Finalistes

Triple Ginger Brew (saisonnier)

Thé noir pêche pétillant au jus de pêche

Boisson pétillante aux canneberges et au gingembre (en saison)

Crémier à l’avoine et à la cassonade sans produits laitiers

Fromage: Cheddar aux oignons caramélisés

Fromage et oignons ? Nous fondons. AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Trader Joe’s va à la source du délicieux cheddar : un « domaine de campagne anglais établi », comme le dit le post. Le copieux cheddar de la ferme est ensuite mélangé à une marmelade d’oignons qui le rend délicieux seul, mais divin dans le cadre de votre sandwich au fromage grillé.

Ce coin extrêmement populaire a finalement eu sa chance de briller après que le cheddar inattendu de TJ, un gagnant de longue date, ait été propulsé au Temple de la renommée.

Finalistes

Toscano imbibé de syrah

Ricotta au citron cuite au four (en saison)

Chèvre Myrtille & Vanille

Brie (divers)

Entrée: Poulet au beurre avec riz basmati

Vous beurre croyez-le. AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Apportez une petite cuisine indienne classique à votre table. Ce repas populaire – qui comprend du riz basmati – comprend du poulet, un curry onctueux composé de tomates, de crème, d’oignons, d’ail, de gingembre et, sans surprise, de beurre. C’est doux en épice mais super savoureux.

Finalistes

Poulet Tikka Masala

Poulet Kung Pao

Macaroni au fromage à la courge musquée (en saison)

Poulet Teriyaki BBQ

Produit : Bananes

Ce fruit a beaucoup d’attrait. AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Le fruit est le fruit est le fruit, n’est-ce pas? Pas dans ce cas. Les bananes sont douces et polyvalentes, elles sont livrées dans leur propre emballage et sont faciles d’accès (désolé, les oranges). TJ’s affirme que ses bananes biologiques ne coûtent que 25 centimes par jour ; les non organiques coûtent 19 cents chacun. Oui, TJ’s a des bananes !

Finalistes

Petits avocats minuscules

Pommes Honeycrisp

Choux de Bruxelles

Carottes bio de plusieurs couleurs

Sucré/Dessert : Tenez le cône ! Mini cornets de crème glacée

Si peu, vous pourriez être tenté de manger toute la boîte. AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Parfois, vous n’avez tout simplement pas le temps (ou la place dans votre estomac) pour un gros cornet de crème glacée. Entrez dans les mini-cornets de crème glacée qui ont conquis tout le monde. Chaque cône est doublé de chocolat et fourré de crème glacée, puis trempé dans un enrobage. Un délice miniature parfait, même pour les plus gros appétits.

Cette petite gâterie sucrée a finalement eu sa journée au soleil après que les tasses au beurre de cacahuète et au chocolat noir aient été retirées du Temple de la renommée.

Finalistes

Kringle danois (divers)

Sublimes sandwichs à la crème glacée

Gâteaux de lave au chocolat

Végétalien/Végétarien : Pesto de chou frisé et noix de cajou

Pas seulement pour les végétaliens ou les végétariens ! AUJOURD’HUI Illustration / Lauren Schatzman / Trader Joe’s

Ce condiment vert crémeux est fait de chou frisé, de noix de cajou, de basilic et d’ail – mais pas de fromage – ce qui le rend universellement apprécié par tous les types de mangeurs. Vous pouvez l’utiliser pour tremper, étaler, comme sauce ou marinade – étouffez-le sur à peu près n’importe quoi (probablement pas les mini-cornets de crème glacée susmentionnés, cependant) !

Finalistes