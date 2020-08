Black Panther rend hommage à Chadwick Boseman, décédé à l’âge de 43 ans

Chadwick Boseman rend hommage. Image: Getty

Les camarades de casting de Black Panther de Chadwick, Sterling K Brown, Angela Bassett et Forest Whitaker, ont publié des hommages sur les médias sociaux, ainsi que de nombreux pairs hollywoodiens de Chadwick.

Panthère noire l’acteur Chadwick Boseman est décédé d’un cancer du côlon. Il avait 43 ans.

Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu pendant les quatre dernières années, tout en tournant certains des rôles les plus populaires de sa carrière. Son diagnostic n’était pas connu du grand public.

Dans une déclaration de sa famille, partagée sur les réseaux sociaux confirmant la nouvelle, ils ont déclaré:

«Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant.

“De Marshall à Da 5 Bloods, August Wilson’s Fond noir de Ma Rainey et plusieurs autres – tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa Panthère noire.“

Chadwick était surtout connu pour son rôle dans Black Panther en tant que T’Challa, le dirigeant de Wakanda, une nation africaine fictive dotée de la technologie la plus avancée au monde.

Le film a rapporté près de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial. C’était le premier film de super-héros à obtenir une nomination pour la meilleure image aux Oscars et à devenir une étape culturelle en raison de sa distribution principalement noire et de son réalisateur noir, Ryan Coogler.

Ses camarades de casting Black Panther, Angela Bassett, Sterling K Brown et Forest Whitaker, ont publié des hommages sur les médias sociaux, ainsi que de nombreux pairs hollywoodiens de Chadwick.

Je n’ai pas de mots. Repose en paix, Bruh. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant que vous étiez ici. Merci d’être un ami. Tu es aimé. Tu vas nous manquer. 🤜🏿🤛🏿 https://t.co/8rK4dWmorq – Sterling K Brown (@SterlingKBrown) 29 août 2020

Voir ce post sur Instagram «C’était censé être pour Chadwick et moi d’être connectés, pour nous d’être une famille. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que notre histoire a commencé bien avant son tournant historique en tant que Black Panther. Lors de la première soirée de Black Panther, Chadwick m’a rappelé quelque chose. Il a murmuré que lorsque j’ai reçu mon diplôme honorifique de l’Université Howard, son alma mater, il était l’étudiant chargé de m’escorter ce jour-là. Et nous voilà, des années plus tard, en tant qu’amis et collègues, en train de profiter de la nuit la plus glorieuse qui soit! Nous avions passé des semaines à nous préparer, à travailler, à nous asseoir côte à côte tous les matins sur des fauteuils de maquillage, à nous préparer pour la journée ensemble en tant que mère et fils. Je suis honoré que nous ayons apprécié cette expérience de cercle complet. Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel. Je rends donc hommage à un bel esprit, à un artiste accompli, à un frère émouvant … “tu n’es pas mort mais volé au loin …”. Tout ce que vous possédiez, Chadwick, vous l’avez donné librement. Reposez-vous maintenant, doux prince. #WakandaForever Un post partagé par Angela Bassett (@ im.angelabassett) sur 28 août 2020 à 20h43 PDT

Votre lumière a égayé nos jours. Il continuera à égayer nos cœurs et nos esprits. Que les cieux soient bénis alors que vous illuminez le ciel. Envoi de mon amour et de mes prières à la famille. Que Dieu continue de vous tenir dans son étreinte éternelle. RIP Chadwick pic.twitter.com/wIUaooHLqq – Forest Whitaker (@ForestWhitaker) 29 août 2020

Ce fut le plus grand honneur de travailler avec vous et de vous connaître. Quel être humain généreux et sincère. Vous avez cru en la nature sacrée de l’œuvre et vous avez tout donné. Beaucoup d’amour à ta famille. Et beaucoup d’amour de la part de nous tous partis ici. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 29 août 2020

Quelle douce âme douée. Nous montrant toute cette grandeur entre les chirurgies et la chimiothérapie. Le courage, la force, la puissance nécessaires pour y parvenir. Voici à quoi ressemble la dignité. https://t.co/U3OOnJVS42 – Oprah Winfrey (@Oprah) 29 août 2020

