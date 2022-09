Les titres des épisodes de The Walking Dead : Finale Saison 11C dévoilés ! Qui doit mordre la poussière à la fin ?

Ce Fin de l’apocalypse zombie est imminente : la troisième et dernière partie du dernière saison 11 les morts qui marchent continue 2 octobre au diffuseur américain AMC au début. En Allemagne, le fournisseur de streaming reprend le dessus Disney+ la première diffusion des nouveaux épisodes.

Après 11 saisons, 12 ans et 177 épisodes, la longue série de zombies basée sur les bandes dessinées du même nom de Robert Kirkman fera ses adieux le 20 novembre. Eh bien étaient tous les titres des épisodes des 8 derniers épisodes révélé qui révèlent un peu plus de l’histoire. La question brûlante se pose : qui survit à la finale et à quel personnage important les fans doivent-ils enfin dire au revoir ?

The Walking Dead : tous les titres et dates des épisodes de la saison finale 11C

Le diffuseur américain AMC a récemment annoncé tous les titres des épisodes et la date de diffusion. En Allemagne, la première diffusion aura lieu un jour plus tard sur Disney+. Le dernier épisode de la série complète intitulé « Rest in Peace » est particulièrement accrocheur :

Saison 11, épisode 17 : Confinement (2 octobre 2022)

Saison 11, épisode 18 : Une nouvelle donne (9 octobre 2022)

Saison 11, épisode 19 : Variante (16 octobre 2022)

Saison 11, épisode 20 : Qu’est-ce qui a été perdu (23 octobre 2022)

Saison 11, épisode 21 : Avant-poste 22 (30 octobre 2022)

Saison 11, épisode 22 : Faith (6 novembre 2022)

Saison 11, épisode 23 : Famille (13 novembre 2022)

Saison 11, épisode 24 : Repose en paix (20 novembre 2022)

The Walking Dead : qui ne survivra pas au final ?

Le titre « Repose en paix » de l’épisode final, désormais dévoilé, montre déjà qu’au final au moins trouver un personnage mort devient. Incidemment, le modèle de bande dessinée porte le même titre que l’édition finale, mais en termes de contenu, il ne devrait pas avoir grand-chose à voir avec l’épisode.

L’expérience nous a montré ces dernières années que les créateurs de la série télévisée ont suivi leur propre chemin, notamment dans le développement de certains personnages importants, quel que soit le modèle. personnages importants prématurément dans la mort en série ont conduit.

De plus, à la fin, il n’y en a plus beaucoup qui pourraient subir une mort choquante dans la finale. Cela est principalement dû aux fabricants de séries eux-mêmes, qui ont déjà annoncé de nombreux Spin-offs et suites la tension nécessaire et donc probablement aussi l’intérêt des fans pour la grande finale.

Parce que sûr de vivre sur Daryl (Norman Reedus) Carole (Melissa McBride), maggie (Lauren Cohan) et Négan (Jeffrey Dean Morgan), qui avec propres spin-offs dans l’univers TWD reviendra. Aussi Rick Grimes (Andrew Lincoln) bénévoles michonne (Danai Gurira) et sa propre série, qui a récemment été annoncée en remplacement de la trilogie cinématographique prévue.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

The Walking Dead : la fin des bandes dessinées contre les séries

Comme déjà mentionné, les créateurs de la série TWD ont déjà initié de nouveaux développements des personnages principaux avant la 11e saison, qui se terminera désormais en une seule différence importante avec le modèle de bande dessinée Fabriquer. Même si les titres des deux épisodes (comique et série télévisée) sont les mêmes, la différence avec l’original est importante.

Parce que dans les bandes dessinées c’est le protagoniste Rick Grimes celui qui trouvera la paix. C’est ce dont Rick était fait par l’inexistant Sebastian Milton abattu. Mais à la fin, il n’est pas vraiment mort, mais se transforme en un lui-même Mort-vivant et est finalement dans la grande finale par son propre fils Carl racheté. Ironiquement, il a trouvé sa mort en série prématurée et complètement inutile dans la série télévisée il y a quelques saisons, ce qui a déclenché de vives critiques de la part des fans.

Qui suis-je à la place Fin de la série TWD mordra la poussière, devrait être au plus tard le 20 novembre 2022 spectacle avec le dernier épisode de la série principale. Voici la nouvelle bande-annonce de celui-ci :

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube