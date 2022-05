L’étoile Punisher Thomas Jane réfléchit à avoir accidentellement poignardé Kevin Nash

Une scène de combat est devenue un peu trop réelle sur le tournage de The Punisher lorsque la star principale Thomas Jane a poignardé par inadvertance le lutteur professionnel et acteur Kevin Nash. Dans le film de 2004, Nash a joué le supervillain connu sous le nom de The Russian et a eu une scène de combat mémorable dans le rôle avec Jane’s Frank Castle. La bataille culmine finalement avec la mort du Russe, car c’est ce qui arrive à tout méchant qui traverse The Punisher.

Mais il y avait un problème majeur sur le plateau lorsque Jane et Nash tournaient leur grande scène, qui appelait The Punisher à poignarder The Russian. Malheureusement, un coordinateur de cascades avait oublié de changer les accessoires, ce qui a amené Jane à utiliser une vraie lame et à poignarder Nash dans la clavicule. La bonne nouvelle était que la blessure ne mettait pas sa vie en danger, mais elle était néanmoins horrible, peut-être encore plus pour Jane que pour Nash.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans une interview avec Le spectacle Rich Eisen, Jane prit un moment pour repenser à cette terrifiante épreuve. Comme l’explique Jane, le pire de l’incident était le calme et la désinvolture de Nash. Cela n’a fait que rendre Jane plus coupable de l’avoir poignardé, et il se souvient avoir fait amende honorable avec des boissons alcoolisées après le tournage.

« C’était une mauvaise journée. Je dois vous dire, quand je me balançais et que j’attrapais le couteau à hélice, et il est là, et je le plonge dans sa poitrine … et il le poignarde, et il entre. Et je Je regarde le couteau, je le regarde. Kevin, il me regarde juste, et il y a un couteau qui sort de sa poitrine… Ouais, c’était dur. Et tu sais ce qui a empiré ? Il était si gentil à ce sujet. Vous êtes comme, ‘Oh mon dieu, ce type va me renverser à travers la pièce.’ Juste par réflexe. Il s’est juste assis là, a regardé le couteau, m’a regardé et a secoué la tête. Je lui ai envoyé quelques caisses de bière, si je me souviens bien.

En relation: Thomas Jane veut diriger Jon Bernthal en tant que Punisher

Thomas Jane était un punisseur unique

Thomas Jane n’a joué que dans un long métrage dans le rôle de Frank Castle. The Punisher a été suivi du film de 2008 Punisher : zone de guerre avec Ray Stevenson prenant le rôle. Le justicier a depuis été repensé pour le petit écran avec Jon Bernthal jouant l’incarnation de Frank Castle dans l’univers cinématographique Marvel. The Punisher, une série de deux saisons initialement diffusée sur Netflix. De nombreux fans s’attendent à ce que le Punisher de Bernthal se présente dans le MCU pour rejoindre l’autre Casse-cou personnages.

Alors que Jane n’a joué que dans un seul film, il a repris le rôle d’un court métrage intitulé « Dirty Laundry ». En 2020, l’acteur a déclaré qu’il serait prêt à faire un autre film dans ce rôle si c’était quelque chose que les fans voulaient.

« Ce serait un truc de fan », a-t-il dit, par Comicbook.com. « Si les fans voulaient vraiment que je revienne et que nous puissions trouver un scénario. Vous voyez, je pense que le Punisher, et la raison pour laquelle j’ai fait le court-métrage, c’est qu’il n’a pas été entièrement fissuré d’une manière qui honore pleinement le personnage, Frank Castle, dans un film. »