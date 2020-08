Black Panther 2: l’acteur Chadwick Bose-man est décédé d’un cancer du côlon à 43 ans

L’acteur Chadwick Bose-man qui avait été la célébrité du film Marvel à succès Black Panther est décédé d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans

Il a gardé son identité et sa lutte de quatre ans contre la maladie au silence du public. Boseman est décédé chez lui à Los Angeles avec sa femme et sa famille, selon son attaché de presse.

Boseman a également joué les rôles de la star du baseball Jackie Robinson et de la célébrité de la musique James Brown au cours de sa carrière. Mais son rôle de Black Panther, le roi de cette mythique terre afro-américaine de Wakanda, a propulsé sa célébrité dans la stratosphère.

Boseman a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre décennies, a déclaré sa famille dans un communiqué.

“Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer”, a déclaré sa famille dans le communiqué. «De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et bien d’autres ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.

Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel, a qualifié le départ de Boseman de «absolument dévastateur. Il avait été notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de plaisir, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment mémorable.

Quelle est la date de sortie de Black Panther 2?

Black Panther deux fera partie de l’étape 5, et cela, autant que tout le monde le sait, commencera en 2022. Par conséquent, les fans devront rester ensemble pendant un moment assez long. De plus, les retards de production affectent le lancement du film. Marvel a récemment donné une date de sortie pour Black Panther deux, le film sera donc montré aux passionnés le 6 mai 2022.

