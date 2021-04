Amendes pour les parents d’enfants qui utilisent trop les smartphones: la facture

Celui deutilisation du smartphone par les plus petits c’est une question particulièrement débattue dans de nombreux pays, qui, ces derniers mois, a également provoqué un débat houleux en Italie. Dans ces heures, un projet de loi est né qui vise à réglementer le phénomène de manière assez rigide, avec interdictions absolues pour approcher ces appareils pour les plus petits, et les autres restrictions d’utilisation pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Pénalités jusqu’à 1500 euros

Le projet de loi a été présenté à la Chambre des députés et provient des orateurs De Giorgi, Fioramonti, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vizzini et Lombardo – un front parlementaire commun composé de représentants élus du Mouvement 5 étoiles, dont certains sont partis par la suite. A l’intérieur ils se proposent quatre bandes de restriction nous partons d’un interdiction absolue d’utilisation au cours des 3 premières années de vie, suivi de concessions progressives les années suivantes: pas plus d’une heure par jour pour les enfants de 4 à 6 ans; pas plus de trois heures par jour pour les enfants de 6 à 8 ans, et enfin pas plus de quatre heures par jour dans la tranche d’âge de 9 à 12 ans. Dans tous les cas – lit la proposition – les enfants doivent toujours utiliser les smartphones et les tablettes avant l’âge de 12 ans supervisé et géré par les parents ou par quiconque prend sa place. Pour ces derniers, il existe des amendes qui peuvent commencer à partir d’un minimum de 300 euros mais atteindre un maximum de 1 500 euros.

Les doutes

La proposition est certainement destinée à susciter la discussion, pour plusieurs raisons. Le premier est le fait qu’à côté des préoccupations communes sur le développement psychologique des enfants, ils figurent également études déjà réfutées par la communauté scientifique internationale sur les effets biologiques des champs électromagnétiques. L’autre point à clarifier au cours de la discussion sera la manière dont s’assurer que toute loi peut être respectée: vérifier que les enfants utilisent les smartphones et les tablettes en respectant les heures établies n’est en fait pas possible, même pas avec les outils d’analyse intégrés dans les appareils.

