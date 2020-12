« Je veux faire passer ma musique au niveau supérieur »

La fondatrice de Fenty partage des détails sur ses habitudes alimentaires.

Compte tenu de l’image d’elle en bikini cerise qui a brisé Internet, il n’est pas étonnant que les gens meurent d’envie de connaître ses secrets pour maintenir ce corps. Dans une nouvelle interview avec la femme de 32 ans, le magnat a révélé des détails sur son régime alimentaire, un livre de cuisine à venir et des plans pour la nouvelle année. La femme d’affaires a expliqué que si elle mange «bien au quotidien», elle n’a aucun problème à se livrer à des aliments réconfortants comme le macaroni au fromage et la tarte au berger. «Je ne me priverai pas. Si je veux un cheeseburger, alors je vais en avoir un. Je ferai également de l’exercice trois ou quatre fois par semaine – me sentir en bonne santé est important pour moi », a expliqué la chanteuse dans une interview vendredi. Elle a ajouté: «Se sentir à l’aise dans sa peau est un voyage. Nous devons tous apprendre l’amour de soi. Si nous y réfléchissons vraiment, je suis sûr que nous pouvons tous trouver des défauts dans notre corps – mais lorsque nous apprenons vraiment à nous aimer, nous finissons par accepter nos défauts. Toujours prête à travailler sur beaucoup de choses à la fois, l’actrice écrit actuellement un livre de cuisine rempli de recettes originaires de son pays d’origine, la Barbade, où elle passera les vacances cette année. «Il est important d’être avec des amis et de la famille – mais je me sens tellement en paix quand je suis là-bas. C’est le plus bel endroit, avec des plages, de la nourriture et des gens incroyables », a révélé le PDG de Fenty. En ce qui concerne les résolutions du Nouvel An, Rih a déclaré en 2021 qu’elle souhaitait « porter ma musique et mes marques à un niveau différent ». Dans une autre mauvaise nouvelle de Riri, l’actrice a été aperçue à la Barbade ce week-end dans une station-service par un fan, posant pour une vidéo. Alors qu’elle continue de développer son empire, nous espérons certainement entendre la nouvelle musique de Rihanna en 2021. [via]