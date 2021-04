Le vrai sens des emojis: parce que ni le flamenco n’est un flamenco ni ce visage est en colère

Saviez-vous que sur le clavier de votre mobile vous avez, ni plus ni moins, de 3 521 émojis? Les emojis sont les substituts naturels aux émoticônes à vie et nous avons l’exemple le plus clair dans le sourire, qui n’est plus :), mais 😀; le cœur, qui est passé de l’être (L) ou <3 à ❤️ ou le xD, qui est maintenant 😆.

Ce sont les plus faciles, ceux que nous traitons tous, mais bien sûr, avec 2521 émojis, il est difficile de connaître la signification exacte de chacun d’eux. Et cela, bien sûr, peut conduire à des malentendus. Parce que de la même manière que vous pourriez penser que xD signifie « x Dieu » (« – Untel est mort ». « – Oh, quelle honte, xD »), il y a ceux qui elle pense toujours que la femme flamenco sur WhatsApp est une femme flamenco, et désolé d’être porteur de mauvaises nouvelles, mais non.

Donc si il y a quelque temps j’ai fait un vieux dictionnaire millénaire, et profitant du fait que Pisuerga passe par Valladolid, dans cette chronique que je publie tous les samedis j’ai pris la décision de faire quelque chose de similaire avec les emojis. Parce qu’il n’y a qu’une seule chose de mieux que d’utiliser beaucoup d’émojis: ne les utilise pas utilisez-les bien.

On parle d’emojis

Voyons voir, personne ne vous enverra en prison pour avoir utilisé un emoji à votre guise. J’utilise 🌝 beaucoup récemment comme une sorte de substitut à « hee hee », car nous vivons dans un pays libre et démocratique et chacun est libre d’utiliser ses emojis comme il le souhaite. Mais comme la connaissance n’a pas sa place (à l’exception de ces encyclopédies Salvat), nous allons voir quelques abus d’émojis populaires et leur vraie signification. La source de tout est l’emojipedia, qui est la bible des emojis:

👹: Je l’ai souvent vu comme synonyme de colère ou de volonté de faire du mal, mais c’est vraiment un ogre japonais nommé Namahage qui, dans la culture japonaise, est censé éloigner les mauvais esprits des maisons. En d’autres termes, il n’est pas un démon, mais il se bat contre les démons.

👺: Bien que beaucoup de gens pensent que c’est une sorte de masque ou de masque, c’est vraiment un tengu, une créature maléfique et vaniteuse du folklore religieux japonais. La chose normale serait de l’utiliser pour exprimer une mauvaise intention et même de la cruauté.

😵: non pas qu’il soit mort, mais qu’il soit surpris.

🙏: ce n’est ni deux personnes qui se heurtent, ni une personne en train de prier, mais c’est en fait une représentation du geste japonais pour rendre grâce.

🤟: ce n’est pas un rocker qui donne tout à un concert de Motörhead, mais signifie plutôt « Je t’aime » en American Sign Language. Les doigts forment un « je » (je), un « L » (amour) et un « U » (toi)

😭: s’il vous plaît, ce n’est pas une personne qui pleure de rire. C’est une personne qui pleure de manière incontrôlable.

😣: Bien qu’il soit souvent utilisé pour montrer de la frustration, du dégoût et même que quelque chose est désagréable, c’est vraiment le visage d’une personne qui fait beaucoup d’efforts pour faire quelque chose. Son nom d’origine est « visage de la persévérance ».

😩: pas un visage frustré, mais fatigué, comme ça 😫 mais dans une moindre mesure.

😐: théoriquement c’est un visage neutre, allez, qui n’exprime rien, mais normalement il est utilisé pour exprimer une sorte d’inconfort ou le sentiment d’être sans voix.

😤: Ce petit visage n’est ni irrité ni en colère contre quoi que ce soit, mais sert à montrer qu’un triomphe. Vous connaissez ce moment où vous faites 30 pompes, terminez et soufflez avec fierté? Eh bien pareil.

😪: a de nombreuses interprétations, mais il est principalement utilisé pour exprimer l’ennui. Ce n’est pas une erreur, mais sa signification littérale est « visage endormi », c’est-à-dire qu’il est fatigué.

😬: Bien qu’il soit souvent utilisé comme « hehehe » ou pour exprimer un rire, son nom d’origine est « Face making faces » et il est destiné à exprimer la nervosité, l’embarras ou l’inconfort. Peut-être que le dessin n’aide pas beaucoup.

😥: il ne transpire ni ne pleure, c’est un visage triste mais avec un certain soulagement, comme lorsque vous faites un examen régulier mais cela aurait pu être bien pire.

🤏: c’est une main pincée, mais nous savons tous pourquoi nous allons continuer à l’utiliser, pourquoi nous nous tromper.

🤙: ce n’est pas Ronaldinho dans une publicité à la crème ou un symbole de bonnes vibrations, mais une main qui fait le geste « Appelez-moi ».

👐: ces mains n’applaudissent pas, qui applaudit les mains ouvertes? Théoriquement, ce sont des mains qui se font un câlin, mais encore une fois, le dessin n’est pas très illustratif.

💁 et 💁‍♂️: Bien que nous l’utilisions pour exprimer du sarcasme ou de la ruse, c’est une personne derrière un bureau d’information.

🙆 et 🙆‍♂️: je l’ai généralement vu utilisé pour exprimer que vous ne savez pas quoi faire ou comment procéder sur une tâche, mais c’est vraiment une personne qui dit « OK ».

🙀: pensez-vous que c’est un chat surpris? Eh bien non, son nom officiel est « chat fatigué », qui signifie « chat fatigué ».

🙈, 🙉, 🙊: Bien qu’utilisés pour flirter ou parler plus intimement, ils sont en fait une représentation graphique du dicton japonais « Ne voyez pas de mal, n’entendez pas de mal, ne dites pas de mal ». Vous pouvez trouver la sculpture originale dans laquelle ils sont inspirés du sanctuaire Toshogu à Tokyo. À propos, ils s’appellent Mizaru, Kikazaru et Iwazaru.

🍑: de toute façon, c’est explicite, non? C’est une pêche, une pêche!

🍆: et c’est une aubergine, une simple aubergine!

🍔: c’est un simple hamburger, mais il y a eu un énorme changement avec Google car dans l’emoji Android, le fromage est apparu juste au-dessus du pain inférieur, et non au-dessus de la viande. Sundar Pichai a dit sur son Twitter en 2017 que Google allait tout abandonner pour le réparer.

🗻: Bien qu’il soit utilisé pour parler de montagnes, c’est vraiment le mont Fuji.

🏩: Bien que cela ressemble à un hôtel, c’est vraiment un « Love Hotel », c’est-à-dire un hôtel qui se loue à l’heure pour … jouer à Parcheesi en couple, j’imagine. Le bon hôtel est celui-ci?

💃: ce n’est pas un flamenco, je le répète, ce n’est pas un flamenco. Si vous regardez la robe, vous verrez que c’est une robe de tango. Il n’a pas non plus de peigne ou les pois classiques. C’est douloureux, je sais.

🗼: Ce n’est pas une antenne radio, mais la Tokyo Tower, le deuxième plus haut bâtiment du Japon.

💿 et 📀: s’il vous plaît, essayons de ne pas confondre CD-ROM (gris) avec DVD (jaune). Il y a beaucoup plus d’informations sur le DVD.

🎥 et 📽️: ils se ressemblent, je sais, mais le premier est une caméra vidéo à l’ancienne et le second est un projecteur.

💬, 🗯️ et 💭: bien qu’ils soient tous utiles pour les conversations, chacun de ces emojis a son contexte: conversation normale, colère et pensée.

🧨: pas un bâton de dynamite, mais un pétard. Vous auriez à mettre beaucoup de match pour correspondre au niveau de destruction, j’en ai peur.

🔰: Ce n’est pas un bouclier, mais l’équivalent japonais du «L» que les nouveaux conducteurs doivent mettre dans leur voiture lorsqu’ils obtiennent leur permis.

🅰️, 🆎, 🅱️: sont les groupes sanguins.

Et ce sont tous. Si vous avez des recommandations ou utilisez un emoji et que vous ne savez pas ce que cela signifie exactement, vous avez les commentaires à votre entière disposition pour les partager avec nous et le reste des xatakeros. Cela dit, à samedi prochain. Je te laisse avec lui Hymne de la Journée mondiale des Emoji:

Cet article fait partie d’une section hebdomadaire de Jose García consacrée à l’approche de la technologie d’un point de vue plus détendu, personnel et informel que nous publions tous les samedis à 45secondes.fr.