Tom Hanks et Rita Wilson révèlent leur secret pour être de bons grands-parents

Tom Hanks est peut-être connu pour son long curriculum vitae d’acteur et Rita Wilson pour sa musique, mais le célèbre couple a un autre travail très important : les grands-parents.

Les deux ont parlé de leur concert de grand-parent lors de la première de « Asteroid City » le 13 juin à New York pour « Entertainment Tonight ».

« Tout ce que vous avez à faire est d’aimer ces petits marmots et ils sont meilleurs que la télévision », a déclaré Hanks au point de vente, ajoutant rapidement: « Ils sont pas des petites marmots, ce sont des jeunes femmes extraordinaires.

« Ils sont des jeunes femmes extraordinaires », a ajouté Wilson.

Hanks et Wilson partagent deux enfants adultes, les fils Chet, 32 ans, et Truman, 27 ans. Hanks est également père de Colin, 45 ans, et de sa fille Elizabeth, 41 ans, issue de son précédent mariage avec l’acteur Samantha Lewes, décédé en 2002.

Ils sont grands-parents de trois enfants – les deux filles de Colin Hanks, Olivia et Charlotte, et la fille de Chet Hanks, Michaiah.

Wilson a déclaré au point de vente qu’elle s’assurait de consacrer beaucoup de temps et d’attention aux enfants.

« Vous devez monter sur le trampoline avec eux, vous devez entrer dans la piscine avec eux, vous devez monter sur le court de tennis, vous devez faire tous les sports », a-t-elle déclaré. « Tu dois juste traîner. »

Tom Hanks et Rita Wilson à la première de « Asteroid City » le 13 juin 2023 à New York. Cindy Ord / WireImage

Tom Hanks a également dit en riant à « ET » qu’une autre clé pour se mettre du bon côté des petits-enfants est de « faire parfaitement leurs macaronis au fromage ».

Ses commentaires font écho à ceux tenus par Colin Hanks sur AUJOURD’HUI l’automne dernier, lorsqu’il a noté que ses filles sont pas fans de la cuisine de leurs grands-parents.

Il a dit à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager que Wilson et les Hanks seniors étaient des grands-parents « OK ».

« Ils vont bien », a-t-il dit en riant. « Ce serait formidable s’ils prêtaient attention à l’heure du coucher des enfants et, vous savez, cuisinaient réellement les aliments que les enfants mangeront. »

« Non, ils vont bien, ils sont géniaux », a-t-il fait marche arrière, avant d’ajouter que, comme beaucoup de grands-parents, ses parents donnent souvent du sucre aux enfants, puis leur rendent commodément.

« Ils ont besoin de bons gilets de chandail laids », a plaisanté Colin Hanks. « S’ils avaient tous les deux ces verres et juste quelques verres et se plaignaient de la température, je pense que nous serions bons. »

Dans une interview accordée en 2019 à Us Weekly, Colin Hanks a également déclaré que ses filles n’étaient absolument pas impressionnées par la renommée de leur grand-père.

« Ils ne se soucient pas du tout de lui », a-t-il déclaré au point de vente, ajoutant que leurs visites avec les Hanks seniors sont « comme toutes les autres rencontres avec un grand-parent ».