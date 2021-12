Spider-Man: les projections de presse de No Way Home ne montrent que 40 minutes du film

Il semblait que quelques minutes seulement après la première mondiale de Éternels a révélé le rôle surprise de Harry Style dans la scène du crédit moyen, que le spoiler a été publié partout sur Internet sans aucune subtilité ni aucun moyen pour ceux qui cherchent à éviter de telles informations de… eh bien, en les évitant. Qu’il s’agisse d’une coïncidence ou d’un cas d’une fois mordu deux fois timide, selon un certain nombre de sources habituelles, dont Fuites sur grand écran, les projections de presse de Spider-Man : Pas de chemin à la maison n’inclura que 40 minutes de séquences du film pour donner aux personnes présentes une idée suffisante du film pour participer à des événements de presse et à des junkets.

Bien qu’il ait été dit que le même groupe sera également invité à revoir l’intégralité du film à une date ultérieure, le film complet ne serait pas diffusé avant la première pour éviter que certains spoilers ne soient divulgués à l’avance. Nous savons déjà qu’il y a tellement de rumeurs sur l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le dernier tiers du film, le potentiel d’un sixième méchant qui n’a pas été révélé avec les cinq qui ont été révélés, et bien sûr, quelles que soient les scènes de post-crédit qui accompagnent le film, et Marvel veillera à ce qu’elles le restent jusqu’au dernier moment possible.

Les débuts de Harry Styles en tant qu’Eros dans Éternels a été tweeté par un scénariste de Variety dans les instants qui ont suivi la première mondiale du film, le président du marketing de Walt Disney Studios, Asad Ayaz, écrivant : « À nos collègues et amis de la presse et de la communauté des fans qui regarderont Éternels dans les jours à venir, aidez-nous à préserver l’expérience de ce film incroyable. S’il vous plaît, ne publiez pas de spoils et révélez que tant de personnes ont travaillé si dur pour se protéger. »





La révélation sur le camée de Styles s’est rapidement propagée sur les sites de médias en ligne, la plupart rapportant les nouvelles avec au moins un peu de discrétion pour permettre aux lecteurs de se retirer s’ils ne voulaient pas lire les nouvelles. De toute évidence, cela a agacé beaucoup de gens aux studios Marvel et à Disney, qui, comme l’a déclaré Ayaz, travaillent sans relâche pour essayer de faire en sorte que ces films arrivent dans les cinémas avec un sentiment d’émerveillement, d’excitation et avec au moins certains de leurs secrets intacts. Alors qu’il y a trente ans, c’était la chose la plus facile au monde, de nos jours, c’est presque impossible avec les médias sociaux qui s’installent et fonctionnent avec un petit spoiler et arborent tous les titres possibles avant de pouvoir détourner les yeux.

Quand cela vient à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il a déjà été rapporté que Sony et Marvel Studios s’étaient affrontés sur ce qu’il fallait montrer dans les bandes-annonces, et comme nous l’attendons également de Marvel, ce que nous avons vu jusqu’à présent ne sera probablement pas dans le film ou ne le sera pas. exactement comme il a été édité, donc s’ils peuvent arrêter tout ce travail acharné d’être annulé en retenant les projections de presse avancées, alors ils vont clairement le prendre.





En fin de compte, tout ce que nous savons avec certitude, c’est que Spider-Man : Pas de chemin à la maison dévoilera définitivement tous ses secrets à sa sortie en salles le 17 décembre.





