« Bitter Land »: Où d’autre avez-vous vu le casting de « Bir Zamanlar Çukurova »

« Terre amère» (« Bir Zamanlar Çukurova » dans sa langue originale) est devenue l’une des productions préférées du public espagnol. L’histoire suit Züleyha et Yilmaz, un jeune couple qui mène une vie paisible à Istanbul jusqu’à ce qu’une tentative d’abus sexuel et un crime détruisent leur vie à jamais.

Le couple amoureux décide de cacher son identité et de quitter Istanbul en raison du meurtre commis par Yilmaz pour protéger sa bien-aimée des agressions sexuelles. Le destin les emmène à Çukurova, plus précisément dans la ville d’Adana, où ils décident de rester et de travailler à la ferme de Hünkar Yaman et de son fils Demir, qui tomberont amoureux de la jeune femme sans savoir que son cœur appartient à Yilmaz.

La série, qui se compose de trois saisons déjà sorties en Turquie et d’une qui vient d’être confirmée, a été un succès en Espagne, mais pas seulement à cause de l’intrigue, mais aussi à cause de l’interprétation des protagonistes : Hilal Altınbilek, Ugur Günes, Vahide Perçin Oui Murat nalmis. Découvrez ci-dessous à quels autres feuilletons les acteurs turcs ont participé.

HILAL ALTINBILEK

Hilal Altınbilek joue Züleyha Altun / Yaman dans « Tierra Amarga » (Photo: ATV)

Le rôle joué par Hilal Altınbilek au « Terre amère » Il l’a consacrée une fois de plus comme une star. S’il ne s’agit pas de son premier succès télévisuel, c’est certainement celui avec lequel il a acquis une grande renommée internationale.

L’actrice de 30 ans a déménagé très jeune à Istanbul, où elle a commencé ses études de théâtre et a décidé de se consacrer à l’art. Au cours de son stage universitaire, il a commencé ses premiers rôles dans de petites productions ; Cependant, ses débuts étaient en « Derin Sular » (2011).

En 2013, il décrochera un rôle dans « Rose noire », gagnant plus de reconnaissance dans son pays natal. D’autres productions auxquelles il a participé sont « Hayatımın Aşkı » Oui « Çocuklar Sana Emanet ».

UGUR GUNES

Uğur Güneş joue Yılmaz Akkaya dans « Bitter Land » (Photo : ATV)

Ugur Günes Il a étudié à l’École de langue, d’histoire et de théâtre de l’Université d’Ankara, mais après avoir obtenu son diplôme, il a choisi de faire du théâtre sa véritable profession. En 2011, il fait ses débuts dans la série turque « Yeniden Başla » et puis il est apparu « Benim İçin Üzülme ».

L’acteur de 33 ans est devenu célèbre pour sa grande performance dans la fiction « Diriliş: Ertuğrul », où il incarne Tugtekin Bey, personnage pour lequel il remporte le prix du meilleur acteur du ministère de la Jeunesse et des Sports en 2016.

En 2014, il rejoint le casting de « Urfalıyam Ezelden », a ensuite travaillé sur la mini-série télévisée « Seddülbahir 32 Saat » (2016) e « İsimsizler » (2017). En 2018, il a joué « Terre amère » comme Yilmaz. Sa dernière participation a été dans la série « Kanunsuz Topraklar » (2021).

VAHIDE PERCINE

Vahide Perçin incarne Hünkar Yaman dans « Tierra Amarga » (Photo : ATV)

Vahide Perçin Elle a 56 ans et est originaire de la ville de Karşıyaka, en Turquie. Son premier rôle sur le petit écran était dans la série « Bir Istanbul Masali » (2003), où elle a donné vie à Suzan Kozan. Plus tard, il a continué avec d’autres rôles dans diverses séries et films, jusqu’à participer à « Le secret de Feriha », comme Zehra Yılmaz. Un autre succès a été sa performance en tant que Zeynep Eğilmez, dans le célèbre roman « Mère » (2016).

MURAT UNALMIS

Murat Ünalmış incarne Demir Yaman dans « Bitter Land » (Photo : ATV)

Murat nalmis Il est né le 23 avril 1981. Ses débuts d’acteur remontent à 2003, alors qu’il avait 22 ans. Il a participé à 15 séries télévisées, il y a aussi quatre films dans lesquels il a joué avec une large distribution d’acteurs de Turquie. Certaines des séries auxquelles il a participé sont: « L’amour est dans l’air », « Sevda Kuşun Kanadınd », « Deli Gönül » Oui « Terre amère » comme Demir Yaman.