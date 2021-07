Army of the Dead 2 arrive officiellement sur Netflix avec Zack Snyder

Armée des morts 2 est officiellement en chantier. Première sur Netflix en mai, Armée des morts s’est avéré être un grand succès pour le streamer comme l’un de leurs titres originaux les plus regardés. Des semaines après que Snyder a mis en place son prochain projet de film, Lune rebelle, qui sera également développé chez Netflix, le cinéaste et ses partenaires de Stone Quarry Productions Deborah Snyder et Wesley Coller ont signé un nouvel accord de premier regard avec la société. Maintenant, les plans avancent déjà sur d’autres grands projets de Snyder pour Netflix.

« Mon objectif et mon espoir sont d’apporter autant de contenu de qualité que possible et de le faire à grande échelle », Zack Snyder a déclaré au Hollywood Reporter. « Gros projets et grands films. »

« Pour nous, il était si important de trouver un partenariat basé sur le respect mutuel », a ajouté Deborah Snyder. « Le processus créatif fonctionne mieux lorsque tout le monde se fait confiance et que vous pouvez prendre des risques et être créatif. Pour nous, nous ne jouons généralement pas la sécurité. Le contenu que nous créons est un peu plus audacieux. Et je pense qu’il est important d’avoir un un bon partenariat et s’entendre. Et Netflix nous a donné beaucoup de liberté. Mais ils ont également adopté l’idée d’essayer de nouvelles choses et de ne pas nécessairement attendre un succès avant d’aller de l’avant. «

Deborah fait référence à la foi dont Netflix a fait preuve en Armée des morts avant même sa sortie sur le service de streaming. Avant sa sortie, Army of the Dead avait déjà un autre film prequel et même une série animée dérivée commandée chez Netflix. Maintenant, THR rapporte que Armée des morts 2 est la prochaine étape pour Snyder dès qu’il aura terminé son prochain film, Lune rebelle. Il aurait développé la suite avec le co-scénariste de l’original, Shay Hatten.

« Je connais Zack et Deb depuis des années et j’ai eu la chance de faire partie de Aube des morts, son premier film », a déclaré Scott Stuber de Netflix dans un communiqué. « J’ai depuis eu le privilège de voir sa carrière évoluer et de voir l’impact de son travail en évolution. Le voir revenir à ses racines avec Armée des morts, qui est maintenant l’un de nos films les plus populaires, et construisons un monde à partir de ces personnages avec le prochain Armée de voleurs et les séries animées, c’est incroyable à voir. Nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui reste à venir et créer avec Zack, Deb, Wes et tout le monde à Stone Quarry. »

Le mot est que Lune rebelle commencera la production au début de 2022, et ce projet est également envisagé par Netflix comme un film qui pourrait lancer une autre franchise avec de multiples retombées. Le nouvel accord de Stone Quarry avec le streamer inclura également un véhicule d’action pour Damon Caro, directeur de la deuxième unité de Snyder et coordinateur des cascades sur une variété de films précédents.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Armée des morts 2, mais nous ne verrons probablement pas la suite avant 2023 avec le calendrier de Snyder actuellement complet avec Lune rebelle sur le tableau. Pour l’instant, vous pouvez regarder le film original sur Netflix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Armée des morts, Netflix