Cette chanson d’Elvis Presley Led Zeppelin’s Jimmy Page pour apprendre la guitare

Le succès d’Elvis Presley a changé la trajectoire de la musique populaire – et a même inspiré Jimmy Page de Led Zeppelin. Dans une interview, Page a déclaré qu’il avait appris à jouer de la guitare grâce à une chanson d’Elvis en particulier. De plus, Page a été frappé par les paroles tabou de la chanson.

Jimmy Page | Larry Hulst / Archives Michael Ochs / Getty Images

Jimmy Page de Led Zeppelin a eu une enfance solitaire

Dans une interview accordée en 1973 à Rolling Stone, Page a discuté de son enfance avec le journaliste et cinéaste légendaire Cameron Crowe. Page n’avait pas d’amis jusqu’à ce qu’il soit allé à l’école à l’âge de cinq ans. «Cet isolement précoce, cela a probablement eu beaucoup à voir avec la façon dont je me suis avéré», a déclaré Page. «Un solitaire. Beaucoup de gens ne peuvent pas être seuls. Ils ont peur. L’isolement ne me dérange pas du tout. Cela me donne un sentiment de sécurité.

Pendant ce temps, Page s’est tourné vers des activités artistiques. «Quelqu’un nous avait posé une guitare espagnole… une très vieille guitare. Je ne pourrais probablement pas y jouer maintenant si j’essayais. Il était assis dans notre salon pendant des semaines et des semaines. Je n’étais pas intéressé. Ensuite, j’ai entendu quelques disques qui m’ont vraiment excité, le principal étant «Baby, Let’s Play House» d’Elvis, et je voulais le jouer. Je voulais savoir de quoi il s’agissait. Cet autre gars de l’école m’a montré quelques accords et j’ai continué à partir de là.

«Bébé, jouons à la maison»

Pourquoi « Baby, Let’s Play House » d’Elvis Presley signifiait tant pour Jimmy Page

Selon le livre Led Zeppelin sur Led Zeppelin: Interviews et rencontres, La page a été prise avec les paroles de «Baby, Let’s Play House». La chanson parle d’un couple emménageant ensemble, ce qui était plutôt tabou dans les années 1950. De plus, il a été séduit par le son de la chanson. Il a estimé que l’instrumentation du morceau était «vibrante», louant l’engagement des musiciens derrière le morceau.

L’admission de Page est plutôt intéressante compte tenu de la sortie de Led Zeppelin. «Baby, Let’s Play House» est un exemple de rockabilly, la version campagnarde de la musique rythmique et blues qui a rendu Elvis célèbre. Led Zeppelin a sorti des chansons dans différents genres mais elles sont principalement connues pour leur son hard rock. Leurs chansons les plus célèbres ne ressemblent pas beaucoup à « Baby, Let’s Play House ».

« Tout plein d’amour »

Comment le monde a réagi à « Baby, Let’s Play House » d’Elvis Presley

«Baby, Let’s Play House» signifiait certainement beaucoup pour Page. Cela soulève une question intéressante: le public était-il aussi intéressé par «Baby, Let’s Play House» que Page l’était? «Baby, Let’s Play House» n’a pas figuré sur le Billboard Hot 100 simplement parce qu’Elvis l’a sorti en 1954, quatre ans avant les débuts du classement.

Cependant, la société Official Charts rapporte que «Baby, Let’s Play House» a atteint la 84e place au Royaume-Uni – en 2008. Cette version était un remix de Spankox. Les remix d’Elvis étaient en vogue à l’époque au Royaume-Uni, comme en témoigne le succès des remixes de «A Little Less Conversation» et «Rubberneckin ‘». Le fait que «Baby, Let’s Play House» ait été présenté plus de 50 ans après ses débuts est impressionnant – tout comme son effet sur Page.