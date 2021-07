Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



Andy Samberg a joué le rôle d’Andre Braugher dans le drame procédural policier Brooklyn Nine-Nine. Ce spectacle, qui nous divertit et nous éduque depuis 7 saisons, est drôle tout en offrant des voies inattendues vers la police moderne. La version charmante et intelligemment écrite de la série d’un format de série policière en a fait l’une des plus importantes d’aujourd’hui.

L’accent principal de l’émission est sur Det. Jake Peralta et ses divers et charmants collègues sont des policiers du neuvième quartier de la police de New York. Avec sept saisons réussies dans son histoire, la huitième et dernière saison de la série est en route. Continuez à lire pour découvrir tous les détails.

Dan Goor (Michael Schur) et Dan Goor ont créé le spectacle. La première saison a été faite pour Fox. Cependant, plus tard, les 6e et 7e saisons ont été diffusées sur NBC. La 7e saison a été diffusée de février 2020 à avril 2020. Cela fait un certain temps depuis lors. Cela a rendu l’anticipation entourant la 8e saison si réelle.

Date de sortie de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine

NBC n’a pas encore publié la date exacte de la saison huit en 2019. Cependant, les gens de NBC ont officiellement révélé que la saison huit serait disponible en 2021. Comme pour les autres émissions, la série a dû surmonter un revers causé par la pandémie mondiale. L’émission n’a pas pu être tournée plus longtemps. Le tournage a démarré à plein régime en avril 2021. La date finale est désormais le 12 août 2021. La dernière saison comprendra une dizaine d’épisodes et durera entre cinq et six semaines.

Où pouvez-vous regarder la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine ?

L’émission sera également disponible sur NBC.com. Peacock détient également les droits et l’émission peut être diffusée sur Hulu et Peacock Premium.

Netflix rendra l’émission disponible peu de temps après. Il pourrait atterrir sur la plateforme en mars ou avril 2022.

Le casting de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine

La majorité des personnages principaux devraient revenir pour la deuxième saison. Andy Samberg incarne Jake Peralta en tant que détective, Terry Crews en tant que Terry Jeffords et Joe Lo Truglio (Charles Boyle) en tant qu’Amy Santiago. Stéphanie Beatriz est Rosa Diaz. Andre Braugher incarne le capitaine Raymond Holt. Dirk Blocker (avec eux) et Joel McKinnon Miller (comme Norman Scully et Michael Hitchcock) seront également de retour. L’histoire de Kyra Sedgewick s’est terminée au cours des saisons précédentes. Par conséquent, les téléspectateurs ne la reverront probablement pas.

Chelsea Peretti, un acteur qui a été coupé pendant la saison six de la série, ne reviendra probablement pas en tant que favorite des fans, Gina Linetti. Mais, elle a eu quelques camées et nous ne verrons peut-être pas la dernière Gina.