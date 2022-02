Cette scène clé de Spider-Man : No Way Home a été réécrite 10 fois

merveille

On savait que l’un des moments les plus importants du film avait de multiples modifications. Regardez de quelle scène il s’agit !

©MerveilleCette scène clé de Spider-Man : No Way Home a été réécrite 10 fois.

Spider-Man : Pas de retour à la maison Il est arrivé dans les salles du monde entier il y a plus de deux mois et a laissé une marque unique en devenant l’un des films les plus rentables de tous les temps, en plus de le réaliser au milieu de la pandémie de coronavirus. Les fans de Univers cinématographique Marvel ils ont apprécié ce qu’ils ont vu, mais peu à peu de nouveaux détails complètement inconnus sont révélés. Quelle scène a été réécrite 10 fois ?

Depuis le début de son tournage, mi-2020, certaines rumeurs ont commencé qui ont fait du film l’un des plus attendus de l’année suivante et de l’ensemble MCU. Au fil du temps, les retours de méchants tels que Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizardmais le jour où il est sorti sur grand écran, on a officiellement su que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont revenus en tant que leurs versions du super-héros.

+La scène la plus difficile de Spider-Man : No Way Home

Comme c’est souvent le cas avec ce type de projet, certains secrets se dévoilent au fil du temps. C’est pourquoi les écrivains Erik Sommer et Chris Mckenna faisaient partie de IGN FanFest 2022organisé par le portail IGNet ils ont avoué que ils ont eu des difficultés lors de l’introduction de Spider-Man de Maguire et Garfield lorsqu’ils ont rencontré celui de Tom Holland.

Sommers mentionné: « Nous avons dû beaucoup réfléchir à l’endroit où serait le Spider-Man de Tobey. Et c’était une question plus difficile car plus de temps a passé. Et qu’a fait ce type ? Et puis, bien sûr, les acteurs avaient des opinions sur ce que son Spider – Mec, ce que ses Peter Parker auraient dû faire, et d’où ils viendraient aussi. ». Il a ensuite assuré : « Je dirais que nous avons dû écrire cette scène au moins 10 fois ».

Pour sa part, mckenna Tenu: « L’histoire évolue tout le temps. Tout cela est une expérience collaborative avec les efforts du patron du MCU Kevin Feige, de la productrice de Spider-Man Amy Pascal et du réalisateur Jon Watts et bien d’autres, et nous travaillons tous ensemble. ». Nous dirions que le résultat de Spider-Man : Pas de retour à la maison C’était plus que satisfaisant pour les fans de merveilleafin que les scénaristes soient sûrs d’avoir fait du bon travail.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂